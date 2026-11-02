Cementerio de Cochabamba: estas son las actividades que están permitidas en este feriado de Todos Santos

El Cementerio General de Cochabamba recibe a las personas que visitan los restos de sus seres queridos. Para ello, es necesario que tengan en cuenta las restricciones que las autoridades han dispuesto para llevar a cabo una jornada tranquila y sin inconvenientes.

El administrador del camposanto, Miguel Pantoja, informó que desde tempranas horas de la mañana el personal municipal inició los trabajos de limpieza, fumigación y desinfección integral, abarcando tanto la nave interna como la externa del recinto.

Asimismo, señaló que para garantizar el orden público, la administración coordinó un operativo interinstitucional que incluye el despliegue de la Dirección de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Movilidad Urbana y efectivos de la Policía Boliviana.

"Indicarles que está permitido que puedan armar sus mast'akus (mesitas) al interior del cementerio respetando el espacio de sus nichos. Está permitido que puedan ingresar mariachis, conjuntos folclóricos, bandines en un número no mayor de cinco integrantes", explicó Pantoja.

En cuanto a las prohibiciones, señaló que no se permite el ingreso de amplificación y el armado de mesas al exterior del cementerio, en el lado sur.

"No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, el consumo y su comercialización a 100 metros a la redonda del cementerio y está prohibido el ingreso de personas en estado debridad o en estado inconveniente" enfatizó el administrador del cementerio, a tiempo de mencionar que no se permitirá el ingreso de comerciantes a este campo santo.

La población que acude a este camposanto, lo puede hacer a las 18:00, que es el horario tope, establecido por las autoridades municipales.