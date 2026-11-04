Marcha de Manaco logra apoyo de la COB, alcalde y concejales

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 04/11/2026 a las 9h07
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Los trabajadores de Manaco marcharon ayer en Quillacollo exigiendo que los ejecutivos de la empresa cumplan con la normativa en Bolivia y se declaren en quiebra que puedan asumir la conducción de la industria como una unidad social. En ese recorrido recibieron el apoyo del alcalde Luis Santa Cruz, del Concejo Municipal y del alcalde de Cercado Manfred Reyes Villa.

Más de 600 trabajadores de Manufactura Boliviana S.A (Manaco) rechacen el cierre de la empresa en Cochabamba con el argumento de que hay una pérdida acumulada de Bs 130 millones y que las condiciones económicas adversas hacen insostenible que la empresa siga operando.

Aunque, la gerencia de Manaco ha garantizado que cubrirá la totalidad de los beneficios sociales de los trabajadores, los fabriles se mantienen movilizados desde el sábado y denuncian que se intenta convertir la  planta en un depósito.

Ante esta situación la Central Obrera Departamental (COD) y la Federación de Trabajadores Fabriles se sumaron ayer a las medidas de presión para que se preserven las fuentes laborales.

Los trabajadores además se reunieron con el alcalde Luis Santa Cruz, quien sugirió que los municipios prioricen la compra de ropa de trabajo, como zapatos de las industrias nacionales.

Manfred Reyes Villa además planteó crear un programa como el desayuno escolar para que las alcaldías adquieran productos nacionales de empresas como Manaco.

El Concejo Municipal de Quillacollo exigió buscar alternativas para preservar las fuentes de empleo de la fábrica Manaco, con sede en ese municipio.

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