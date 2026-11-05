Arranca el Censo Agropecuario en Cochabamba con mil registradores

Después de 13 años sin un nuevo registro agropecuario, Cochabamba inició ayer el empadronamiento del Censo Agropecuario 2026, con el despliegue de alrededor de 1.000 censistas que recorrerán las áreas rurales y periurbanas del departamento durante 45 días. El operativo busca actualizar la información sobre la producción agrícola y pecuaria, las características de las unidades productivas y el uso de la tierra.

El coordinador general del Programa de Fortalecimiento y Proyecto Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística (INE), Thelmo Arce, informó que las brigadas comenzarán el trabajo de campo después de un proceso de socialización, capacitación y reclutamiento que se desarrolló durante los últimos tres meses, en coordinación con la Gobernación y los gobiernos municipales, a través de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco).

“Las recomendaciones regionales nos remiten a que deberíamos hacer un censo cada 10 años, porque la información se desactualiza. La información que tenemos es de 2013 y ahora es necesario levantarla nuevamente para contar con datos para los próximos 10 años”, explicó Arce.

El responsable detalló que el INE capacitó a más de 1.200 aspirantes a censistas, de los cuales alrededor de 1.000 fueron seleccionados para cumplir funciones como empadronadores y jefes de brigada.

Durante el operativo, los equipos recogerán información directamente de los productores y de las unidades de producción agropecuaria.



Arce aclaró que los datos tendrán fines exclusivamente estadísticos y no podrán utilizarse para establecer derechos propietarios sobre los terrenos ni para determinar obligaciones tributarias.

La información permitirá conocer las características de la actividad productiva en cada municipio y servirá como insumo para orientar políticas públicas y programas de apoyo al sector. El censo también contempla información sobre la actividad pecuaria y forestal, además de los sistemas de producción y el uso del suelo.

El secretario de Gobernabilidad y Coordinación de la Gobernación, José Antonio Gonzales, señaló que la actualización de los datos permitirá conocer la situación del sector productivo y contar con información para la planificación municipal, departamental y nacional.

El alcalde de Capinota, Santiago Condori, pidió que las instituciones mantengan la coordinación durante el proceso. Según indicó, más del 90% de la población de su municipio se dedica a la producción agrícola.

El Censo Agropecuario 2026 se desarrolla en los nueve departamentos del país mediante un cronograma escalonado. El trabajo de campo permitirá renovar la información del último registro nacional y generar una nueva base estadística para la planificación del desarrollo agropecuario.