Persiste la huelga en contra de la transferencia de los institutos a la Gobernación

Docentes de al menos tres institutos técnicos de Cochabamba cumplen hoy su tercer día de huelga de hambre en rechazo al plan del Gobierno nacional de transferir la administración a las Gobernaciones, porque consideran que se ponen en riesgo sus fuentes de empleo y es una privatización de la educación técnica.

Uno de los piquetes de huelga se instaló en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Federico Álvarez Plata, ubicado en la calle Jordán y Ayacucho, en protesta contra el traspaso de los institutos a los gobiernos departamentales.

La medida se replica en el resto del país, porque la dirigencia de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia instaló un piquete de huelga de hambre en rechazo a la propuesta del Gobierno de descentralizar los institutos tecnológicos y transferir su administración a las gobernaciones departamentales.

“Como Confederación de Maestros y las 31 federaciones exigimos al Gobierno de Rodrigo Paz que cumpla el acta de compromiso firmada el 16 de mayo. En el punto dos, se comprometió a no descentralizar la educación y exigimos que se cumpla”, informó Miriam Ayala, secretaria ejecutiva de la Confederación de Maestros Urbanos.