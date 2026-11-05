Persiste la huelga en contra de la transferencia de los institutos a la Gobernación

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 05/11/2026 a las 8h58
ESCUCHA LA NOTICIA

Docentes de al menos tres institutos técnicos de Cochabamba cumplen hoy su tercer día de huelga de hambre en rechazo al plan del Gobierno nacional de transferir la administración a las Gobernaciones, porque consideran que se ponen en riesgo sus fuentes de empleo y es una privatización de la educación técnica.

Uno de los piquetes de huelga se instaló en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Federico Álvarez Plata, ubicado en la calle Jordán y Ayacucho, en protesta contra el traspaso de los institutos a los gobiernos departamentales.

La medida se replica en el resto del país, porque la dirigencia de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia instaló un piquete de huelga de hambre en rechazo a la propuesta del Gobierno de descentralizar los institutos tecnológicos y transferir su administración a las gobernaciones departamentales.

“Como Confederación de Maestros y las 31 federaciones exigimos al Gobierno de Rodrigo Paz que cumpla el acta de compromiso firmada el 16 de mayo. En el punto dos, se comprometió a no descentralizar la educación y exigimos que se cumpla”, informó Miriam Ayala, secretaria ejecutiva de la Confederación de Maestros Urbanos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Vocero afirma que al Gobierno le "tomó por sorpresa" el exilio de Saucedo y no ve motivos para investigarlo
2
Saucedo tenía orden de aprehensión por narcotráfico
3
Los demócratas arrasan en elecciones de medio término y recuperan control total del Congreso
4
Educación avanza en reuniones regionales sobre tecnológicos y reitera diálogo ante el paro del magisterio
5
Alcaldía de Cochabamba controla el incendio en el botadero de Cotapachi

Más en Cochabamba

04/11/2026
Alcaldía de Cochabamba controla el incendio en el botadero de Cotapachi
La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba desplegó una brigada de emergencia y un vehículo especializado para sofocar y enfriar el...
Ver más
04/11/2026
Cochabamba superará los 30 grados y se pronostican lluvias el jueves
La ciudad de Cochabamba superará este miércoles los 30 grados Celsius con una temperatura máxima de 32 y la mínima fue de 14. En tanto, en el trópico se prevé...
Ver más
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba aprobó ayer la declaratoria de emergencia por sequía para siete municipios del departamento y la autorización de Bs 1,3 millones para atender...
Ver más
04/11/2026
Declaran emergencia por sequía en 7 municipios de Cochabamba
Los trabajadores de Manaco marcharon ayer en Quillacollo exigiendo que los ejecutivos de la empresa cumplan con la normativa en Bolivia y se declaren en quiebra que puedan asumir la conducción de la...
Ver más
04/11/2026
Marcha de Manaco logra apoyo de la COB, alcalde y concejales
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, cuestionó hoy la propuesta del Gobierno nacional sobre la redistribución de recursos de la coparticipación tributaria que asigna sólo el 1 % a los...
Ver más
03/11/2026
Loza rechaza propuesta del Gobierno de asignar el 1% de coparticipación a las Gobernaciones
Cientos de familias cochabambina despidieron ayer a las almas de sus seres queridos en sus domicilios con escenificaciones y chicotazos, mientras que en los cementerios, y con más libertad afuera de...
Ver más
03/11/2026
Ritual ancestral La cacharpaya a las almas clausura su visita anual
En Portada
04/11/2026 Seguridad
Saucedo tenía orden de aprehensión por narcotráfico
El requerimiento del Ministerio Público fue emitido un día antes de que el expresidente del TSJ, investigado por tráfico de drogas y organización criminal...
vista
04/11/2026 País
Ministro Oviedo: Todos sabemos que Saucedo y Mariaca eran muy amigos, andaban y vivían juntos en Sucre
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que para el Gobierno y la Policía fue "una sorpresa" la decisión del presidente del Tribunal Supremo de...
vista
04/11/2026 Seguridad
Maldonado dice que identificaron a quienes lo amenazaron
“Vamos a ir tras ellos. Los tenemos identificados, sabemos quiénes son y seguramente en las próximas horas, en los próximos días, vamos a dar con ellos y van a...
vista
04/11/2026 País
Rosmery Ruiz es presidenta temporal en ejercicio del TSJ
Fue designada para cumplir esa función la tarde de este miércoles por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Cerca de ocho horas antes, Romer Saucedo...
vista
04/11/2026 País
Paz en Madrid: “no queremos solo entregar minerales”
El presidente de Bolivia participó en el conversatorio de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar este miércoles en la capital española en el...
vista
04/11/2026 Seguridad
Rojas, la de las 32 maletas, estaría dispuesta a hablar ahora que Saucedo se fue
Su abogado dice que ella quiere ampliar su declaración y entregar elementos probatorios que permitirían reconstruir las circunstancias del caso y establecer...
vista
Actualidad
Docentes de al menos tres institutos técnicos de Cochabamba cumplen hoy su tercer día de huelga de hambre en rechazo al...
Ver más
05/11/2026 Cochabamba
Persiste la huelga en contra de la transferencia de los institutos a la Gobernación
El alto costo de vida, la guerra contra Irán, las políticas migratorias y el descontento con el gobierno de Donald...
Ver más
05/11/2026 Mundo
Demócratas arrasan en las elecciones con el voto de castigo a Donald Trump
El viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado, afirmó ayer que ya...
Ver más
05/11/2026 Seguridad
Maldonado asegura que identificó a personas que lo amenazan en redes
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, dijo ayer que se decidió esperar seis días para que...
Ver más
05/11/2026 País
Decana asume presidencia del TSJ y da 6 días para que Saucedo se presente saucedo
Deportes
El Real Madrid remontó y ganó 2-3 al AEK, ayer miércoles en Atenas en la cuarta jornada de Liga de Campeones, rescatado...
Ver más
05/11/2026 Fútbol Int.
Real Madrid remonta y gana al AEK Atenas con gol de Valverde en la adición del partido
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años...
Ver más
05/11/2026 Fútbol Int.
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal
La muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, conmocionó al mundo del fútbol.  Sufrió un paro...
Ver más
04/11/2026 Fútbol Int.
Dolor en el fútbol por la muerte de Jesús de Miguel del CD Tenerife tras rodillazo
El bañista Remington Angerer cumple una participación histórica para Bolivia en los Juegos Olímpicos de la Juventud...
Ver más
04/11/2026 Multideportivo
Angerer hace historia en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Doble Click
¿Qué se siente ser un Tilcayo y recorrer los bosques de los Yungas en busca de alimento, mientras se descubren los...
Ver más
04/11/2026 Cine
Un nuevo videojuego pone al jugador en la piel del Tilcayo
El destacado cantautor boliviano Luis Rico falleció a los 81 años la noche del lunes 2 de noviembre.
Ver más
04/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, el trovador que hizo de la historia una canción
Ricardo Montaner se presentará en Cochabamba con su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, marcando su esperado...
Ver más
03/11/2026 Música
Agenda: El último retorno de Ricardo Montaner a Cochabamba
ELeNos es una obra que retrata la tensión entre el miedo y la dignidad en tiempos de opresión, destacando el papel de...
Ver más
03/11/2026 Cultura
Javier Terán: el papel de la juventud es fundamental en la obra ELeNos