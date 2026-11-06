Envían más cisternas para ayudar a Pasorapa y Aiquile por la dura sequía

La Alcaldía de Cochabamba envío ayer una cisterna al municipio de Pasoparapa para ayudar a las comunidades afectadas por la sequía y prepara el traslado de dos más a Aiquile, después de que sus autoridades solicitaron apoyo al alcalde Manfred Reyes Villa.

El secretario de Infraestructura, Hugo Sánchez, informó que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba destinó una cisterna que permanecerá una semana en Pasorapa para ayudar a extraer agua de reservorios y distribuirla a poblaciones cercanas, además de 15.000 litros de agua para las familias de Pasorapa.

El asambleísta departamental de Cochabamba, Enrique Mendieta, se refirió a la entrega de apoyo humanitario para Pasorapa y destacó la celeridad del municipio para solidarizarse con las familias que perdieron su ganado, al tiempo que lamentó el lento actuar de la Gobernación, que anunció que la próxima semana enviará ayuda al municipio afectado. En ese sentido, agradeció la predisposición de la Alcaldía de Cochabamba en solidaridad con el pueblo pasorapeño.

La Gobernación de Cochabamba aprobó la declaratoria de emergencia para ayudar a siete municipios afectados por la crisis hídrica.