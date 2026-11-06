Ministerio alista la venta de 672 departamentos de la Villa Suramericana

Después de ocho años sin ser ocupados, los 672 departamentos del proyecto de la Villa Sudamericana, en La Tamborada, podrán comercializarse a partir de enero de 2027, anunció ayer el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

El ministro inspeccionó ayer los condominios que solo se usaron para recibir a los deportistas en 2018 y dijo que el Gobierno trabaja en la regularización del derecho propietario. Además, se realizan refacciones por el deterioro para que las viviendas puedan ser adquiridas.

Zamora cuestionó que las edificaciones en las que se invirtieron Bs 250 millones permanezcan deshabitadas desde hace ocho años. El proyecto está conformado por 14 bloques de 12 pisos y debía beneficiar a 672 familias.

Zamora aclaró que los departamentos no serán adjudicados como vivienda social con un aporte mínimo; sino, que las familias deberán pagar por los inmuebles.

Mauricio Zamora explicó que uno de los principales problemas es que los edificios fueron construidos sin regularizar el derecho propietario de los terrenos. Por ello, la Agencia Estatal de Vivienda trabaja en la revisión de planos y la individualización de la propiedad de cada departamento.

Zamora indicó que hasta diciembre se prevé definir los precios, las tasas de interés y los requisitos para acceder a las viviendas. Aseguró que se buscarán condiciones accesibles para las familias debido a las dificultades que enfrentan al solicitar créditos bancarios.

Las edificaciones están deterioradas, por lo que se realizará una evaluación de los servicios básicos y las refacciones necesarias antes de su adjudicación.

El Ministro señaló que se revisará las responsabilidades de los que estuvieron a cargo del proyecto y no descartó procesos por la inversión realizada y las condiciones en las que quedaron los edificios. “Ha habido una negligencia que nos ha costado a los bolivianos”, denunció.