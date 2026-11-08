Panificadores anuncian aumento de precio de pan; alcaldía no está de acuerdo

La Federación de Panificadores de Cochabamba determinó incrementar el precio del pan de batalla de 50 centavos a Bs 1 por unidad desde este lunes 9 de noviembre, tras un ampliado departamental.



El presidente de la Federación, José Mamani, confirmó la decisión en una entrevista con Unitel. “Hoy hemos tenido un ampliado extraordinario y sí, efectivamente, por decisión unánime de las bases, desde el lunes el pan va a llegar a costar Bs 1”, manifestó.



El dirigente explicó que el peso del pan se mantendrá en 60 gramos y que la venta al por mayor en las panaderías tendrá un costo de 85 centavos por unidad, para que los comerciantes puedan ofrecer el producto a Bs 1.



Mamani señaló que lacausa de esta determinación es el incremento de los precios de los insumos. “Todo este tiempo, los insumos han subido tremendamente y, si bien ahora han bajado un poco los precios, nadie nos garantiza que sigan bajando, porque la harina está indexada al dólar y este es flexible”, explicó.



Por su parte, el director de la Intendencia Municipal, Enrique Navia, expresó su rechazo.“La posición del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba es clara: no estamos de acuerdo con la elevación del precio del pan de batalla y el Gobierno nacional debe negociar con el sector para llegar a acuerdos”, señaló