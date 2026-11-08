Sacaba se alista para vivir la festividad patronal de la Virgen del Amparo

Sacaba se alista para celebrar su festividad mayor en honor a la Virgen del Amparo con los actos centrales el 13 al 15 de noviembre. El programa incluye la peregrinación, la entrada folklórica con más de 70 fraternidades, el calvario y la kacharpaya.



El director de Cultura de Sacaba, Jacob Almaraz, informó que las actividades comenzaron en septiembre y que este fin de semana se desarrollarán los últimos actos previos a la celebración. Este domingo 8 se realizará el segundo convite con la participación de alrededor de 40 fraternidades que recorrerán la ruta hasta la plaza 6 de Agosto.



El programa central comenzará el viernes 13 con la peregrinación desde el templo San Pedro hasta la comunidad de Korihuma, donde, según la tradición, apareció la imagen de la Virgen del Amparo. La jornada incluirá una ceremonia religiosa al mediodía y, por la noche, una serenata en honor a la patrona de los sacabeños en la plaza principal.



El sábado 14, desde las 10:00, se celebrará una misa en el Centro Cultural Virgen del Amparo y posteriormente se desarrollará la entrada folklórica, con más de 80 fraternidades autóctonas y folclóricas del departamento y de otras regiones del país.



El domingo 15, la jornada comenzará a las 6:00 con el alba y el concurso de bandas. A las 11:00 se celebrará la misa central y posteriormente continuará la demostración de fraternidades. Las actividades concluirán el lunes 16 con el calvario y el martes 17 con la kacharpaya.

Tradición con historia



La devoción a la Virgen del Amparo tiene una historia transmitida de generación en generación. Según la leyenda, la imagen apareció alrededor de 1870 en Korihuma, donde un rayo partió una piedra en dos y dejó plasmada la figura de la Virgen con el Niño Jesús en ambas partes. Comerciantes del Valle Alto se llevaron una de ellas, mientras que la otra fue entregada a la parroquia de Sacaba por un poblador que presenció el hecho.