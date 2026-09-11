Municipios de Cochabamba acuerdan con la UPRE priorizar obras para 2027

La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Gobierno nacional, y los gobiernos municipales de Cochabamba acordaron priorizar al menos una obra para cada municipio durante la gestión 2027, con proyectos destinados a salud, educación y desarrollo productivo.

El compromiso fue suscrito este jueves en instalaciones del Fondo Productivo y Social (FPS), donde los municipios plantearon sus principales necesidades y proyectos para la próxima gestión.

El director general de la UPRE, Enrique Bruno, explicó que la meta inicial es garantizar una obra por municipio, aunque se busca ampliar el número de proyectos mediante gestiones de financiamiento y alianzas con organismos internacionales.

“Atravesamos tiempos difíciles, pero la instrucción es clara: trabajar con todos los municipios sin distinción”, afirmó Bruno. Señaló que los proyectos presentados por las alcaldías están en proceso de consolidación para continuar con su tratamiento legislativo y buscar la asignación de recursos.

La UPRE ya ejecuta proyectos en el departamento. En agosto reportó 331 proyectos en Cochabamba, de un total de 789 obras en diferentes regiones del país.

Los representantes municipales se comprometieron a acompañar los trámites técnicos y administrativos necesarios para avanzar en las obras priorizadas para 2027.