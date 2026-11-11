La AJAM confirma minería ilegal en Misicuni y organiza una inspección

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó la existencia de actividades mineras ilegales en el sector de la represa de Misicuni, dentro del Parque Nacional Tunari, tras una denuncia presentada por la asambleísta departamental Claudia Martínez.

Ante la preocupación por una posible contaminación con mercurio en la cuenca que alimenta la represa, las autoridades alistan una inspección interinstitucional y nuevos análisis de laboratorio para determinar si existe presencia de este metal pesado en el agua y los sedimentos.

La denuncia surgió después de que Martínez y su equipo realizaron un recorrido por la zona del río Serqueta, donde identificaron más de 30 pozas o piscinas vinculadas a las actividades mineras. La legisladora también denunció restricciones y amedrentamiento durante la inspección, por lo que solicitó la intervención de las instituciones competentes.

El director departamental de la AJAM, Danny Daniel Gonzales, informó que la entidad realizó una inspección técnica el 30 de octubre, durante la cual registró puntos georreferenciales y notificó oficialmente a la cooperativa involucrada. Sin embargo, explicó que la fiscalización enfrentó restricciones debido a la instalación de trancas que impiden el ingreso de las autoridades.

Gonzales señaló que las actividades mineras están organizadas y que existen sistemas de vigilancia para alertar sobre la presencia de funcionarios. Además, utilizaron drones para obtener imágenes aéreas de los sectores identificados y anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para investigar las operaciones y establecer responsabilidades.

La preocupación se concentra en el río Serqueta, uno de los dos principales afluentes de la represa, junto con el río Titiri. Misicuni se encuentra en la cordillera del Tunari, al norte de Cochabamba, y abastece de agua a los municipios de Cochabamba, Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua.

La legisladora expresó su preocupación por la posible acumulación de mercurio en los sedimentos y el riesgo de que estos materiales sean arrastrados hacia la represa durante la época de lluvias. Pidió un sobrevuelo de las Fuerzas Armadas y la conformación de una comisión interinstitucional con participación de la AJAM, la Gobernación, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas.

La asambleísta anunció que este jueves se prevé una reunión preliminar para definir la conformación de la comisión y un cronograma de inspección.

Misicuni y Semapa

Frente a las denuncias, el gerente de la Empresa Misicuni, Adrián Murillo, aseguró que los análisis realizados hasta la fecha no detectaron mercurio en el agua de la represa y afirmó que el recurso cumple los parámetros establecidos en la Norma Boliviana NB 512 para consumo humano.

Sin embargo, explicó que el último análisis específico de metales pesados, incluido el mercurio, se realizó el año pasado. Por ello, anunció que se repetirán los estudios y que se prevé realizar una nueva toma de muestras.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, informó que se enviaron muestras de agua a un laboratorio certificado de La Paz para realizar análisis especializados. Los resultados estarían disponibles en un plazo de tres a cuatro días.

Desde la Gobernación, el vocero departamental Sergio de la Zerda señaló que el control de las actividades mineras corresponde al nivel central. No obstante, informó que la Secretaría de Medio Ambiente envió solicitudes de información a Misicuni, la AJAM y el Sernap.