Fiscalía notifica a Loza por incumplimiento de deberes por la sequía; éste ve persecución

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, confirmó hoy que fue notificado para comparecer el próximo 18 de noviembre, a las 9:00, dentro de un proceso por presunto incumplimiento de deberes relacionado con la atención a familias afectadas por la sequía. “Sí, es exacto, es exacto, estaba aquí un miembro de la Fiscalía, nos ha notificado”, declaró.

Loza condenó el uso de la Fiscalía a cargo de Eddy Ordoñez, a quien se relacionó con un funcionario de la Alcaldía de Cochabamba el día de su designación, de procesarlo por atender a las familias afectadas por la sequía. La autoridad dijo que se presentará a declarar, pero advirtió que no dejará de ser Gobernador de Cochabamba.

“Por primera vez una autoridad electa es procesada por trabajar por llevar ayuda a la gente en el cono sur, por comprarles pasto, politubos, agua y tanques”, cuestionó.

El gobernador observó que no se procese a otras autoridades por obras mal ejecutadas.

“¿Manfred cuántos procesos tiene? Hace poco hemos verificado en Sacabamba que construyó Manfred Reyes Villa, pero no funciona. ¿El asambleísta porqué no procesa a su jefe, Manfred?”, declaró.

Finalmente, cuestionó la falta de fiscalización a obras de anteriores gestiones municipales y reiteró que enfrentará las investigaciones sin temor. «No tenemos nada que temer. Vamos a demostrar que hemos cumplido con los procedimientos y no nos van a quitar el mandato de gobernar Cochabamba», concluyó.