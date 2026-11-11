Tras sentencia contra exalcalde Leyes, Alcaldía de Cochabamba buscará recuperar los recursos

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Abel Zuazo, informó ayer que tras el fallo en contra del exalcalde José María Leyes por la contratación irregular de una póliza de seguros se ampliarán el proceso contra otros implicados y se iniciarán demandas civiles para la recuperación del daño económico.

El exalcalde, ahora prófugo y rebelde de la justicia junto al secretario de Finanzas Diego Moreno, fue hallado culpable por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por un sobreprecio detectado de Bs 244.802,34 en la licitación de una póliza con la empresa Creditfort durante la gestión 2016.

La setencia de 15 años se suma a las que recibió por los casos “Mochilas” por la compra dirigida y con sobreprecio del material escolar para los niños de primaria de las escuelas públicas del municipio de Cercado.

Suazo indicó que por una política de transparencia se perseguirá a lo que denominó “una organización criminal” que operó entre 2015 y 2020 en la Alcaldía de Cochabamba. Leyes ya tiene otras sentencias acumuladas por los casos denominados “Mochilas”, pero está prófugo y no ha respondido por el daño económico.

El abogado manifestó que el objetivo es recuperar los recuersos del municipio e investigar a toda la red que operó con el alcalde de Cochabamba durante su gestión hasta 2020, cuando renunció.