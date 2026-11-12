Liriuni acelera la limpieza de mazamorra para reabrir el balneario

Con palas, carretillas y maquinaria pesada, los comunarios de Liriuni, en Quillacollo, trabajan para retirar el lodo y los escombros que dejó la riada del martes por la noche. El objetivo es recuperar el balneario de aguas termales y reactivar la actividad turística de la que dependen económicamente varias familias de la zona.

La crecida del río se produjo alrededor de las 18:40 y 19:00, después de una intensa lluvia y granizada. Según el comunario de Liriuni, Víctor Jaimes, la mazamorra avanzó en unos 35 minutos y alcanzó las instalaciones del complejo turístico.

“Las tiendas, los kioscos, las piscinas, el comedor, todo el sector turístico han sido afectados, está lleno de lodo”, lamentó. La riada arrastró ocho casetas comerciales, destruyó el puente de madera y dejó piscinas, tinas y pasillos cubiertos de lodo.

Desde primeras horas de ayer, los pobladores comenzaron a retirar el material acumulado. Para acelerar los trabajos, contrataron dos máquinas particulares y recibieron apoyo de maquinaria pesada de las autoridades con la intención de habilitar el complejo lo antes posible.

Jaimes explicó que los ingresos del balneario benefician a las comunidades de Liriuni, Ajata y Caluyo, se destinan al mantenimiento de caminos, canales de riego, escuelas y otros servicios. Por ello, la suspensión de las actividades turísticas afecta a la economía de las familias.

Apoyo y evaluación

El técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Quillacollo, Rodrigo Maita, informó que el personal municipal realizó una evaluación de los daños y coordinó apoyo logístico y maquinaria para atender la emergencia.

Explicó que Liriuni tiene una administración autónoma, situación que dificultó la ejecución de trabajos preventivos municipales. Sin embargo, anunció que se realizarán evaluaciones para identificar las intervenciones necesarias.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, llegó al lugar y comprometió trabajos de dragado del río y construcción de defensivos para reducir el riesgo de nuevas riadas. También explicó que la maquinaria municipal se encontraba en mantenimiento por lo que coordinó apoyo con la Gobernación.

El gobernador Leonardo Loza inspeccionó la zona y comprometió maquinaria pesada y combustible para continuar con los trabajos de limpieza y prevención.

Los asambleístas departamentales, Ronald Delgadillo, Irma Guasu y Gregoria Cruz, de la Comisión Sexta de Madre Tierra y Medio Ambiente, realizaron una inspección para verificar los daños en la infraestructura turística y el puente de circulación de los comunarios.

Obras preventivas

La emergencia también reabrió la preocupación por la falta de obras de protección en el sector. Jaimes recordó que hace 28 años ocurrió una riada similar y señaló que la mazamorra sobrepasó un muro de contención ubicado a unos 300 metros del balneario.

La evaluación técnica permitirá establecer las medidas necesarias para proteger el complejo turístico y a las familias que viven de esta actividad.