Loza denuncia “persecución política” por dos citaciones a declarar por Evo y la sequía

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 12/11/2026 a las 9h48
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La Fiscalía General notificó al gobernador Leonardo Loza para que declare por dos procesos el 13 y 18 de noviembre. El primero como testigo en el caso por terrorismo que denunció el diputado Manolo Rojas contra el expresidente Evo Morales y el segundo por presunto incumplimiento de deberes en la atención de la sequía en Cochabamba.

Leonardo Loza denunció ayer que es víctima de una “persecución política” tras recibir una notificación de la Fiscalía por el supuesto delito de incumplimiento de deberes por la atención a familias afectadas por la sequía.

La autoridad departamental señaló que esta denuncia respondería a instrucciones políticas del alcalde Manfred Reyes Villa y del Gobierno central con la participación de sectores políticos y del asambleísta Joel Flores.

Loza cuestionó que pretendan procesarlo por la adquisición y entrega de pasto, politubos, tanques y otros insumos destinados a atender a las comunidades afectadas.

Loza informó que deberá presentarse ante la Fiscalía el próximo 18 de noviembre, a horas 9:00, y aseguró que acudirá para brindar toda la información. Sostuvo que las acciones de emergencia se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Emergencia Departamental, aprobada por la Asamblea  Departamental.

“Por primera vez en la historia, un gobernador es notificado por trabajar por su gente; no por corrupción ni delincuencia, sino por llevar ayuda a las familias que sufren por la sequía”, manifestó.

Loza interpeló a la Fiscalía General y a los asambleístas por no fiscalizar las obras mal ejecutadas antes. “No tenemos nada que temer. Vamos a demostrar que hemos cumplido con los procedimientos y no nos van a quitar el mandato de gobernar Cochabamba”, concluyó.

“Es una vergüenza”

El director Jurídico de la Gobernación, Nelson Cox, denuncio que existe una “inminente persecución política contra el gobernador, dirigida desde el Gobierno central, a través de la Fiscalía que notificó a la autoridad para que se presente a declarar en dos demandas.

“Es una vergüenza que el Ministerio Público en este manejo de interinato está cumpliendo mandatos absolutamente políticos del Gobierno contra todos los opositores que pertenecemos a la línea política de Evo Pueblo”, señaló.

La Gobernación de Cochabamba destinó este mes Bs 1,3 millones, aprobados por la Asamblea Departamental, para la atención de la sequía en el cono sur.

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