Instituciones investigan, por separado, minería ilegal en Misicuni

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 13/11/2026 a las 9h10
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Las instituciones investigan, por separado, la posible contaminación por mercurio en la represa de Misicuni, que denunció la asambleísta Claudia Martínez.

Comité

Semapa y la Alcaldía de Cochabamba conformaron ayer un comité interinstitucional para defender el agua y la represa de Misicuni.

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, informó que se acordó conformar el comité departamental que sesionará de forma permanente hasta garantizar agua limpia para todos.

Además, se decidió exigir la paralización inmediata de toda minería ilegal en la cuenca de Misicuni y en el Parque Nacional Tunari.

También se exigirán acciones contra los responsables por acción, inacción u omisión en el control de la minería ilegal, y la publicación inmediata de concesiones, licencias ambientales, informes y denuncias.

Concejo

En una acción coordinada para garantizar la seguridad y calidad del líquido elemento que abastece a la región, la directiva del Concejo Municipal de Cochabamba,conformada por Mauricio Noya, Enrique Siles  y Carla Villena, la Empresa Misicuni y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) se trasladaron ayer a  la represa.

La directiva del Concejo Municipal drealizó una inspección a las comunidades asentadas cerca de la represa Misicuni, conjuntamente con la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) y el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), para verificar las denuncias sobre presunta actividad minera.

Durante el recorrido, en el punto exacto que denunció una asambleísta  Claudia Martínez se descartó la presencia de actividad minera. Las autoridades constataron que en ese lugar no existe explotación ni afectación a los afluentes de agua. Sin embargo, ingresando más hacia las laderas del Parque Nacional Tunari, la comitiva verificó la presencia de actividad minera a cielo abierto.

Gobernación

La Gobernación de Cochabamba dio un plazo de 24 horas a las instituciones competentes para presentar informes técnicos y resultados de laboratorio sobre la presunta contaminación del río Serqueta, que alimenta la represa de Misicuni.

La AJAM, Sernap, la Alcaldía de Quillacollo y otras entidades deberán entregar los antecedentes de las inspecciones y análisis que realizaron para establecer si existe presencia de sustancias contaminantes en la cuenca.

Además, hoy se trasladará al sector una comisión integrada por representantes de la Gobernación, AJAM, Sernap, Alcaldía de Quillacollo y la Comisión Sexta de la Asamblea Legislativa Departamental.

La inspección permitirá verificar las condiciones del río Serqueta y sus afluentes, además de recoger muestras para nuevos análisis.

Las autoridades buscan tener información respaldada por estudios técnicos sobre la calidad del agua de la represa de Misicuni.

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