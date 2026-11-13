Justicia ordena reabrir K’ara K’ara para cierre técnico del botadero

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Abel Zuazo, informó ayer que el Tribunal Agroambiental emitió la resolución No. 205/2026, que establece realizar el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3 del botadero de K’ara K’ara y autoriza el ingreso de desechos al lugar para esta tarea por tres meses.

El responsable jurídico informó que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ya fue notificado oficialmente con la determinación judicial, que se constituye en “un triunfo para la ciudad de Cochabamba”.

El secretario recalcó que no se trata de una pelea, sino de la salud, la vida y la dignidad de vivir en una ciudad jardín.

El secretario de Gobernabilidad, Walter Flores, manifestó que espera que no exista oposición al fallo del Tribunal Agroambiental y que los camiones de basura puedan ingresar sin obstáculos.

Flores explicó que en el plazo de tres meses se debe ejecutar el cierre técnico y pidió que no se perjudique a la población con bloqueos o medidas que afecten el recojo de residuos. En ese tiempo se prevé depositar unos 58 mil metros cúbicos de residuos sólidos.

La Alcaldía reafirmó su compromiso de cumplir la determinación judicial y garantizar una ciudad limpia.

Zuazo manifestó que el cierre técnico se tiene que realizar con “urgencia” para evitar un desastre ambiental en el relleno sanitario debido a que las macroceldas 2 y 3 no cuentan con drenajes y los residuos representan un riesgo en la época de lluvia.

Conflicto

A pesar de la existencia de un fallo judicial, los vecinos del entorno del botadero comenzaron a bloquear ayer el ingreso para impedir el paso de los carros basureros de EMSA y anunciaron que no dejarán que se deposite más basura.

Como resultado de la protesta se colocaron piedras en el camino al botadero de K’ara K’ara y se instaló una viglia en las afueras para evitar el paso de los camiones.