Con fe y colorido, Sacaba da inicio a la Gran Entrada en honor a la Virgen del Amparo

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 14/11/2026 a las 15h46
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Con un despliegue de música, tradición y devoción religiosa, el municipio de Sacaba dio inicio este sábado 14 de noviembre a la Gran Entrada Folclórica en honor a la Virgen del Amparo, una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes del departamento de Cochabamba.

La jornada central comenzó a las 10:00 con una celebración eucarística en el Centro Cultural Virgen del Amparo. Posteriormente, alrededor de las 11:00, la sagrada imagen de la patrona de los sacabeños salió en procesión para encabezar el recorrido festivo, seguida por el paso de las agrupaciones de danzarines y bandas de música.

Para esta edición de 2026, más de 60 fraternidades folclóricas y autóctonas se sumaron a la festividad. A lo largo de la ruta, los bailarines muestran la riqueza de las danzas nacionales ante cientos de espectadores, devotos y visitantes que se apostaron en las aceras y graderías desde tempranas horas.

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