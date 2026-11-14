De Korihuma al Templo San Pedro: el relato histórico detrás de la Virgen del Amparo en Sacaba

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 14/11/2026 a las 9h09
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Cada tercer domingo de noviembre, miles de devotos, bailarines y turistas colman las calles de Sacaba para celebrar a su patrona, la Virgen del Amparo. Sin embargo, detrás de los trajes coloridos y la música de las fraternidades, se esconde una historia centenaria de fe que muchos asistentes desconocen en detalle: el milagro de una piedra partida por un rayo en 1870.

El rayo en Korihuma

La tradición oral y los registros históricos sitúan el origen de esta devoción en el siglo XIX, específicamente en la comunidad de Korihuma (Qorihuma). Según el relato, un campesino que trabajaba la tierra fue sorprendido por una fuerte tormenta. Un rayo cayó muy cerca de él y partió una roca en dos mitades. Al acercarse, el labrador y unos viajeros del Valle Alto descubrieron que en ambas caras de la piedra había quedado grabada la silueta de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos.

Dos mitades, dos devociones

El destino dividió la reliquia para dar origen a dos grandes festividades de Cochabamba. Los viajeros llevaron una de las mitades hacia el Valle Alto, donde hoy es venerada en el municipio de Arani bajo el nombre de la Virgen La Bella. La otra mitad quedó en manos del campesino, quien la entregó a la parroquia de Sacaba.

La súplica del amparo

Años después de la aparición, un incendio destruyó el primer templo sacabeño. Para recaudar fondos y reconstruir la iglesia, el párroco y los vecinos llevaron la imagen en peregrinación por distintas comunidades. Durante el trayecto, en el Valle Alto, surgió una disputa e intento de arrebatarles la sagrada piedra. Para evitar un enfrentamiento violento, los sacabeños se escondieron en el campo y clamaron protección repitiendo: "¡Ampáranos, virgencita!". Tras regresar a salvo a su tierra con la reliquia intacta, el pueblo la bautizó definitivamente como la Virgen del Amparo.

Patrimonio vivo

Actualmente, la festividad fue declarada Patrimonio Cultural mediante la Ley Nacional Nº 4116 y se consolida como uno de los encuentros religiosos y folklóricos más importantes del departamento. No obstante, para los historiadores y feligreses locales, el reto sigue siendo difundir la historia del santuario de Korihuma entre las nuevas generaciones, asegurando que el brillo de la entrada folklórica no opaque el profundo significado de la piedra milagrosa que dio identidad a todo un pueblo.

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