Cierre técnico busca evitar un desastre ambiental en el botadero de K’ara K’ara

La Resolución 205/2026 del Tribunal Agroambiental ordena el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3 y autoriza el ingreso de residuos sólidos durante tres meses para desarrollar estos trabajos.

El manejo de los residuos acumulados en el relleno sanitario de K’ara K’ara enfrenta un plazo de 90 días para completar el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3, que no cuentan con sistemas de drenaje.

La Alcaldía de Cochabamba advierte que mantener estos espacios en esas condiciones representa un riesgo ambiental, principalmente ante la llegada de las lluvias, por lo que considera urgente ejecutar los trabajos.

El secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, explicó que el cierre busca prevenir posibles afectaciones ambientales y evitar que la situación del relleno sanitario se agrave. Señaló que no se trata de un capricho municipal; sino del cumplimiento de una disposición judicial que establece las condiciones para realizar el procedimiento.

El secretario de Gobernabilidad, Walter Flores, informó que en ese periodo se prevé depositar aproximadamente 58 mil metros cúbicos de basura.

La Alcaldía sostiene que el plazo permitirá realizar el procedimiento de manera planificada y bajo condiciones técnicas. Flores recordó el daño ambiental registrado en 2019 en La Paz y señaló que Cochabamba debe evitar una situación similar mediante un manejo responsable de sus residuos.

El cierre de estas macroceldas también se conecta en el proceso de transición hacia nuevas alternativas para el tratamiento de la basura, entre ellas el proyecto de industrialización de residuos en Cotapachi.

Oposición de vecinos

La ejecución de la disposición judicial generó resistencia de sectores vecinales de K’ara K’ara, que rechazan el ingreso de más residuos al botadero y cuestionan las condiciones en las que funciona el relleno sanitario.

Los reclamos derivaron en bloqueos y enfrentamientos con la policía , con funcionarios municipales y trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA).

Se registraron agresiones contra los trabajadores y daños a vehículos recolectores.

El director de Asuntos Judiciales, Roy Ordoñez, informó que cinco personas fueron aprehendidas y que la Alcaldía se constituyó en parte víctima dentro del proceso penal por presuntos daños a bienes del Estado, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.

La autoridad también reportó cinco funcionarios municipales y de EMSA heridos, quienes recibieron atención médica.

La Alcaldía manifestó que mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los vecinos, aunque ratificó que cumplirá los 90 días establecidos por la resolución judicial.