La primera gran lluvia del año en Cochabamba duró 4 horas y causó daños en varios municipios

Al menos 100 viviendas quedaron totalmente anegadas en la zona de la Tamborada tras la copiosa lluvia que cayó por más de cuatro horas desde las 10 de la noche del sábado en toda el área metropolitana de Cochabamba.

Los vecinos de la Base Aérea, Lacma, Kaspichaca y Tamborada se vieron sorprendidos con el desborde de la torrentera de la Tamborada que provocó que el agua ingrese con fuerza a sus viviendas anegando sus garajes, habitaciones, cocinas, oficinas y baños.

“Estábamos con nuestros hijos, tuvimos que llevarlos donde de nuestros vecinos. Muchas pertenencias quedaron flotando en los patios, los electrodomésticos se averiaron y los muebles quedaron empapados”, dijo uno de los vecinos afectados.

En muchos casos fue imposible porque penetraba incluso por las paredes y ventanas.

Desde la madrugada, el trabajo de las motobombas fue intenso para el desagüe del agua que en algunas casas llegaba hasta la rodilla de las personas afectadas.

Los vecinos explican que todos los años sufren por el desborde de torrentera de la Tamborada, aunque esta vez fue peor. Denunciaron que pidieron a las autoridades de forma constante que hagan el dragado de la torrentera donde constantemente se acumula escombros y basura.

Cuadrillas de la Alcaldía de Cercado y de la Gobernación se activaron desde temprano, en la mañana de ayer y utilizaron varias bombas de succión para desaguar el agua de las viviendas a las calles.