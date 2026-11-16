Suspenden operaciones en el aeropuerto de Cochabamba por trabajos de mantenimiento.

Cochabamba
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 16/11/2026 a las 12h10
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Para ejecutar trabajos de mejoramiento en la pista, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) suspenderá las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba.

El cierre de la terminal aérea comenzará a las 08:00 del martes y concluirá a las 17:00 de este martes 17 de noviembre.

El operativo está referido a los "trabajos de mejoramiento de la carpeta asfáltica de la pista 14/32 (...) para mejorar las condiciones de despegue y aterrizaje delas aeronaves en beneficio de pasajeros y tripulaciones", señala un comunicado publicado la semana pasada.

Naabol explicó que "los trabajos permitirán mejorar las condiciones de rodadura, adherencia y drenaje superficial de la pista, contribuyendo a fortalecer la seguridad operacional".

"La reapertura del aeropuerto está prevista para las 05:00 PM del 19 de noviembre de 2026, una vez concluidos los trabajos programados", señala un comunicado publicado la semana pasada.

Para facilitar la planificación de los viajes durante el periodo anunciado, Naabol recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos y, cuando corresponda, las opciones de reprogramación.

También exhortó tomar previsiones para los traslados. "La información actualizada podrá consultarse a través de los canales oficiales de NAABOL y de las aerolíneas", se señala en el comunicado.

"Naabol agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso con la seguridad operacional y el mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura aeroportuaria, al servicio de pasajeros, tripulaciones y usuarios del sistema aeroportuario nacional", remarcó la institución estatal.

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