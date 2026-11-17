La Gobernación de Cochabamba mantiene la alerta por lluvias y activó el monitoreo las 24 horas por crecidas de ríos y torrenteras, después de las afectaciones registradas durante el fin de semana en cuatro municipios: Tiquipaya, Cercado, Quillacollo y Colcapirhua. La institución pidió a las alcaldías reforzar los trabajos de prevención.

El secretario departamental de Medio Ambiente, Óscar Céspedes, informó que el 14 de noviembre se registraron lluvias intensas. En una hora y media, Tiquipaya acumuló 56 milímetros de precipitación y la parte media de la cuenca, 51. Otro sector, 46; el Cruce Taquiña, 43; y la estación del aeropuerto, 30,8.

En Tiquipaya se anegaron las calles y se registraron afectaciones a viviendas, unidades educativas y vehículos.

En Quillacollo se reportaron inundaciones cerca de la confluencia de los ríos Tamborada y Rocha.

Céspedes anunció que el sistema de monitoreo departamental trabajará de forma permanente. “La tarea no termina hoy con este evento, sino que nos van a venir situaciones mucho más complejas”, advirtió. Entre las cuencas que requieren atención mencionó Pacha y Pintumayu, en Cercado; Khora, en Tiquipaya, y otras microcuencas de Sacaba y Quillacollo.

En Quillacollo, el alcalde Luis Santa Cruz informó que tres empresas ingresaron a trabajar mediante contratación por excepción con una inversión de Bs 4,3 millones. Aseguró que no se reportaron pérdidas.

También señaló que se inspeccionaron los cárcamos de bombeo y se habilitó una motobomba, mientras se trabaja para poner otra en funcionamiento. La inundación se da a pocos días de la riada en la zona de Liriuni.

En Cercado, el secretario de Infraestructura, Hugo Sánchez, reportó 170 casas afectadas por las lluvias que cayeron durante más de seis horas. El director de Obras Públicas, Dennis Rosales, indicó que se desplegaron más de 500 personas, maquinaria pesada y bombas.

El jefe de la UGR, Javier Miranda, informó que continúan los trabajos preventivos de limpieza de torrenteras, cárcamos y sistemas pluviales, y pidió no arrojar basura en las calles.

Colcapirhua

El SAR Bolivia y familiares intensifican la búsqueda de Edgar Saavedra, que iba en el vehículo que cayó al canal de la avenida Ustáriz.

La víctima fue arrastrada por la corriente y dos personas se salvaron.

Senamhi

El responsable del Senamhi, Erick Sosa, explicó que las precipitaciones del fin de semana estaban previstas en la alerta hidrológica publicada el jueves 12, para los días 13, 14 y 15 de noviembre.

Indicó que en la estación de Sarco se registraron 56 milímetros, por encima del récord histórico de precipitación acumulada en 24 horas, que era de 45.

Sosa indicó que la época de lluvias se extiende desde mediados de septiembre hasta mediados de abril y que las precipitaciones suelen intensificarse en diciembre, enero y febrero. Para esta semana, el pronóstico prevé lluvias en la zona andina y el trópico. En los valles no se esperan precipitaciones hasta el jueves.