El Concejo Municipal de Cochabamba trabaja en la actualización de las leyes de protección animal para reforzar los controles y dar mayores herramientas a Zoonosis y la Intendencia frente a la venta ilegal de animales en vías públicas, ferias y mercados.

El anuncio se realizó ayer, después del operativo del sábado 14 de noviembre en la zona de La Pampa, donde se rescataron más de 100 animales desnutridos y en jaulas.

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, indicó que los comerciantes ya habían recibido entre cinco y siete notificaciones antes de la intervención, pero continuaron con la actividad.

Las mascotas se encontraban en condiciones deplorables, encerrados en jaulas y cajones y desnutridos.

El intendente Enrique Navia anunció que los controles continuarán y que la Alcaldía volverá a ingresar a La Pampa los días de feria para recordad que la venta está prohibida.

Aclaró que las acciones no están dirigidas contra los negocios legalmente establecidos, sino contra la venta de animales en espacios públicos, que está prohibida por la normativa municipal.

Actualizarán la norma

El presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Concejo, Rodrigo Jordán, explicó que trabajan en una actualización de las normas para reforzar la prohibición de comercializar animales en calles, ferias y mercados, además de establecer mayores responsabilidades para sus propietarios, como garantizar su cuidado, vacunación y evitar el abandono.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, señaló que la venta de distintas especies en un mismo espacio, sin controles sanitarios ni trazabilidad, también representa un riesgo para la salud.

Tras operativo en La Pampa, Prudencio denunció que su familia recibió amenazas y advirtió que asumirá medidas frente a quienes generen situaciones de presión, mientras defendió la aplicación de la normativa y los controles.