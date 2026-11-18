La Gobernación de Cochabamba firmó ayer 15 convenios con 11 municipios para ejecutar un tercer paquete de prevención hídrica contra la sequía con una inversión de Bs 2,4 millones.

El proyecto contempla la construcción de 10 reservorios de hormigón armado, cada uno con capacidad de 50.000 litros, la impermeabilización de un atajado con 1.520 metros cuadrados de geomembrana y la perforación de cuatro pozos.

Los municipios beneficiados son: Totora, Alalay, Villa Rivero, Pocona, San Benito, Tacachi, Villa Gualberto Villarroel, Toco, Omereque, Arque y Puerto Villarroel. Las obras alcanzarán a 1.744 familias.

El secretario departamental de Medio Ambiente, Óscar Céspedes, indicó que se trata del tercer paquete de una planificación para enfrentar la sequía. Señaló que el primer paquete está en etapa de construcción y que la siguiente semana se prevé la entrega del segundo.

El gobernador Leonardo Loza afirmó que las obras responden a las necesidades de las regiones y sostuvo que se deben buscar soluciones a mayor escala para enfrentar los efectos de la sequía.

Pasorapa en emergencia

La situación es crítica en el municipio de Pasorapa, en el cono sur, donde la falta de agua continúa afectando a las comunidades y al ganado. La concejal Cintia Ávila informó que más de 2.500 cabezas de ganado murieron y alrededor de mil familias resultaron damnificadas, según los reportes presentados para la declaratoria de desastre.

Ávila señaló que el municipio recibió pasto, politubos, tanques y dos cisternas de la Gobernación. Por ello, solicitó informes a la Gobernación y a la Asamblea sobre el kilometraje contratado y el tiempo de permanencia de los vehículos en el municipio.

En comunidades como La Pampa y Arrayán, los pobladores continúan trasladando agua en bidones y tanques, incluso sobre burros, para dar de beber a su