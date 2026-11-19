La sequía continúa afectando al municipio de Pasorapa, en el cono sur de Cochabamba, donde la falta de agua y alimento está provocando la muerte de ganado y pérdidas en la producción agrícola. Imágenes recibidas desde la comunidad de Ceivas muestran animales muertos en los caminos hacia los atajados, hasta donde intentan llegar en busca de agua, pero no logran resistir la escasez.

El asambleísta departamental, Edwin Jiménez, alertó ayer sobre la gravedad de la emergencia y explicó que, aunque se registraron algunas lluvias en sectores como Quinori y otras comunidades cercanas al límite con Santa Cruz, las precipitaciones fueron insuficientes.

“No importa que empiece a llover a partir de ahora en toda la jurisdicción, el daño ya está hecho”, afirmó. Explicó que el maíz quedó a medio crecimiento y que la chala utilizada como alimento para el ganado desapareció.

La situación también repercute en la economía de las familias productoras y amenaza la seguridad alimentaria de Cochabamba. El asambleísta Jiménez señaló que municipios afectados por los desastres ya no logran abastecer normalmente productos como tomate, papa, cebolla y frutas, lo que comienza a generar un incremento en los precios de los alimentos.

Otro de los problemas es el acceso al agua para consumo humano. Según el asambleísta, los pobladores deben trasladarla desde el pueblo hasta sus comunidades en caballos, burros y motocicletas, incluso en recipientes de cinco y diez litros.

El legislador cuestionó la respuesta de las autoridades nacionales y aseguró que, pese a la declaratoria de emergencia nacional, no llegó asistencia efectiva del Viceministerio de Defensa Civil. El asambleísta pidió al Gobierno central disponer recursos económicos del Forade u otras instancias.

Asimismo, calificó de insuficiente la ayuda de la Gobernación, que destinó Bs 1,3 millones para atender la emergencia.