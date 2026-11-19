El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, declaró ayer ante la Fiscalía por presunto incumplimiento de deberes en la atención de la sequía en el cono sur.

Sin emabargo, mientras comparecía, simpatizantes se concentraron en inmediaciones de la Fiscalía Anticorrupción, donde se registraron en enfrentamientos con la Policía, el uso de agentes químicos y cinco detenidos.

Loza aseguró que presentó documentación para respaldar su gestión y descartó irregularidades. “No hay nada ilegal, siempre he actuado, he marcado en temas técnicos, temas legales”, manifestó. Calificó las detenciones de arbitrarias y al salir, calificó la denuncia de “chistosa y rara”.

El director de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Nelson Cox, defendió la actuación institucional y anunció que presentarán documentos sobre la asistencia a las comunidades, incluida la distribución de pasto, forraje, politubos, agua y tanques.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que entre 80 y 100 personas obstruyeron el ingreso a la Fiscalía. Según su versión, hubo resistencia y agresiones, e incluso un manifestante golpeó a un efectivo policial.

Los aprehendidos son José C. M. P. identificado como dirigente de la provincia Esteban Arze, Liliana F. M., Selena K. V. M., Flora R. M. y D. A. L. La Policía decomiso un objeto cortopunzante y anunció que solicitará procesos por impedir la función pública, lesiones, resistencia a la autoridad e incumplimiento al estado de excepción.

El abogado de los aprehendidos, Gabriel Delgadillo, afirmó que los movilizados ejercían su derecho a la protesta. Denunció que tres mujeres adultas mayores presentaban golpes tras la gasificación.

El asambleísta Joel Flores, quien denunció al gobernador, defendió la investigación y rechazó motivaciones políticas. Indicó que alcaldes de municipios afectados también fueron convocados a declarar.