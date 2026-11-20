El vocero presidencial, José Luis Gálvez, expuso este viernes, 20 de noviembre, que se ha dispuesto una investigación integral por el caso Aisem (Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia), que incluye también a parlamentarios oficialistas, quienes pidieron cargos dentro de la institución.

El vocero recordó que, en octubre de este año, antes de revelarse los audios, el Estado ya propiciaba una investigación contra la Aisem, debido a denuncias de corrupción y malos manejos. En ese sentido, dijo que se debe realizar una investigación sobre las irregularidades y también añadir a los parlamentarios involucrados en el reciente escándalo.

“Hay que investigar todo el tema en su integridad, en las denuncias sobre cobros irregulares para con las autoridades que estaban a cargo, eso ya está en curso, pero también el comportamiento de los diputados corresponde se investigue qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y conforme corresponda se establezcan las sanciones si corresponden”, indicó el vocero a Urgente.bo.

En pasados días, se reveló que los diputados oficialistas Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli hicieron llamadas a la entonces directora de la Aisem, Daniela Quiroga, para pedirle cargos en dicha institución y hasta la amenazaron con su puesto.

El vocero mencionó que los parlamentarios involucrados, entre ellos también Oscar García, deben "someterse a todo tipo de investigación requerido".