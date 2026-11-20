Después de cinco años, la solidaridad vuelve a latir en Cochabamba. La histórica Telemaratón regresa este 2026 y lo hace con una causa urgente: apoyar a las Damas de Rosado Servicio de Voluntarias para que niñas y niños de escasos recursos que reciben atención médica en el Hospital Manuel Ascencio Villarroel (HNMAV) puedan acceder a medicamentos, estudios, insumos y tratamientos que sus familias no pueden pagar, según un reporte de los organizadores de esta cruzada solidaria.

Desde hace más de seis décadas (desde 1964), las Damas de Rosado trabajan apoyando a niños, niñas con cáncer, quemados, con afecciones renales, enfermedades complejas y otros que se encuentran internados en el HNMAV. Su labor responde a una necesidad concreta: conseguir aquello que un niño necesita cuando su familia no tiene los recursos para pagarlo.

Medicamentos pediátricos y oncológicos, insumos médicos, análisis, estudios especializados, tratamientos y quimioterapia forman parte de las solicitudes que reciben.

No se trata de construir una obra ni de comprar equipamiento. Se trata de salvar vidas

Entre 3 y 4 niños piden ayuda cada día

La urgencia se refleja en las cifras. Cada día las Damas de Rosado reciben entre tres y cuatro solicitudes diarias de medicamentos, insumos, tratamientos o estudios para niñas y niños de escasos recursos atendidos en el en el Hospital del Niño.

Son entre 80 y 90 requerimientos cada mes, cerca de 1.000 solicitudes al año; pero hay un dato que revela la dimensión del problema: de cada diez solicitudes, las voluntarias logran atender aproximadamente cinco. Las demás quedan condicionadas por la falta de recursos, y cuando el dinero no alcanza, una familia puede verse obligada a postergar un estudio, retrasar un tratamiento o salir a buscar recursos para conseguir un medicamento que un niño necesita de manera urgente. La enfermedad no espera. La necesidad tampoco, por eso nace “Un Fondo para la Vida”.

La 29va.Telermaratón será para salud

El objetivo es crear un fondo solidario sostenible que permita responder de manera permanente a las necesidades médicas de niñas y niños de escasos recursos del Hospital del Niño.

Los recursos se destinarán a medicamentos, insumos médicos diagnósticos especializados y tratamientos.

La propuesta contempla desembolsos periódicos y mecanismos de control y seguimiento.

Cada solicitud deberá estar respaldada por documentación médica y social emitida por el HNMAV, además de todos los comprobantes de adquisición.

Las Damas de Rosado también cumplirán una rendición mensual ante la Fundación Telemaratón, con comisión de fiscalización integrada por las voluntarias, el Hospital del Niño, el Colegio de Auditores y la propia Fundación Telemaratón. Cada boliviano tendrá un destino. Cada compra tendrá respaldo. Cada ayuda podrá ser fiscalizada.

Detrás de las cifras hay niños

La necesidad no es menor. Según la documentación presentada por las Damas de Rosado, el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel registró el último año 55.606 atenciones ambulatorias y 7.613 procedimientos quirúrgicos y más de 3.000 internaciones.

Hoy están en lista de espera de 112 pacientes para internación y programación quirúrgica.

Durante 2025, lamentablemente 71 niños fallecieron en el hospital afectados por enfermedades y condiciones de alta complejidad. El informe presentado advierte además que la pobreza y la falta de recursos pueden dificultar el acceso oportuno a medicamentos, insumos y tratamientos.

Una historia que pertenece a Cochabamba

La Telemaratón nació en 1988 como un programa de televisión y desde 1995 es una fundación integrada por: Alcaldía de Cochabamba, Gobernación de Cochabamba, Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Arzobispado de Cochabamba y red ATB.

La cruzada ha realizado 27 versiones exitosas habiendo contribuido en la infraestructura y el equipamiento de al menos 20 centros que atienden a niños desvalidos, enfermos, y/o con habilidades diferentes.

La Telemaratón es de Cochabamba y …después de cinco años, esa historia vuelve a comenzar.