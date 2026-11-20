La sequía mantiene en situación de desastre al municipio de Pasorapa, donde 2.600 cabezas de ganado murieron y alrededor de 1.000 familias de 37 comunidades resultaron afectadas.

Pese a la ayuda de la Gobernación, las autoridades municipales y departamentales advierten que los recursos destinados no fueron suficientes para atender la emergencia, que persiste en varias zonas por la falta de lluvias.

El asambleísta departamental, Edwin Jiménez, informó que la Gobernación presupuestó Bs 1,3 millones para atender a 18 municipios afectados por la sequía. En el caso de Pasorapa, la asistencia incluyó 65 rollos de forraje para más de mil familias y dos cisternas. Según el legislador, los carros cisterna permanecieron apenas tres días en el municipio.

La concejal de Pasorapa, Cintia Ávila, señaló que las afectaciones continúan en comunidades como Arrayán, Chaqui Laguna, Pampas, Trigales, Seibas, Buena Vista, Zapallar y Ruda Pampa. La concejal estimó que podrían haberse sumado entre 50 y 100 animales muertos, aunque aclaró que todavía no existe un reporte oficial.

La falta de agua también afecta a las familias. Algunos pobladores recorren hasta 20 kilómetros para trasladar agua en bidones, caballos y burros. En el sector agrícola, la producción de maíz registró pérdidas debido a la ausencia de lluvias durante su etapa de desarrollo.

El municipio destinó alrededor de Bs 100 mil para atender los efectos de la sequía, pero esos recursos resultan limitados frente a la magnitud de la emergencia.

Ávila indicó que el municipio continúa en estado de desastre y que no recibió asistencia del Gobierno, pese a la declaratoria de emergencia nacional.

Las autoridades anunciaron que gestionan tres proyectos hídricos ante Emagua para captar y almacenar agua, además de plantear una ley departamental que permita financiar represas y sistemas de riego.