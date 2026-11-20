El bebé de un mes que fue raptado el miércoles en inmediaciones de la plaza Bolívar de Quillacollo fue rescatado ayer por la Policía y entregado a su madre, después de casi 24 horas de búsqueda. Horas más tarde, la principal sospechosa, identificada como Lourdes G. C., se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y quedó aprehendida.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que el pequeño fue localizado en un domicilio de Cochabamba, gracias a los datos proporcionados por el taxista que trasladó a la mujer y su acompañante. Ambos también fueron aprehendidos. Según el reporte policial, el bebé estaba bajo el cuidado de una amiga de la principal sospechosa.

Tras presentarse ante la Policía, Lourdes declaró que raptó al niño con la intención de fotografiarse con él y enviar las imágenes a su expareja, haciéndole creer que era su hijo para intentar retomar la relación sentimental. También manifestó que había estado embarazada, pero perdió al bebé durante la gestación.

La investigación se activó después de que la madre, de 18 años, denunció que una conocida la contactó con el ofrecimiento de regalarle ropa para su hijo e invitarla a comer. Ambas se trasladaron hasta Quillacollo, donde la mujer pidió cargar al bebé y se lo llevó, con el pretexto de ir a comprar comida.

El fiscal departamental, Eddy Ordóñez, informó que el Ministerio Público activó protocolos de búsqueda y coordinó con la Policía, terminales de buses, aeropuertos y otras instituciones para evitar que el menor fuera trasladado fuera del departamento. La Fiscalía investiga el caso por trata y tráfico de personas.

Seguimiento a la familia

Tras el reencuentro, la jefa nacional de la Unidad de Niñez y Adolescencia, Daniela Zuares Vaca, informó que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades hará seguimiento psicológico, social y legal a la familia.