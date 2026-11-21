El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que este sábado 21 se realiza el festival de adopción de mascotas Cani Cat en el Centro de Zoonosis en La Chimba, donde más de 60 animales, 30 perros y 30 gatos vacunados y desparasitados, buscan familias que los adopten. Se trata de animales rescatados del operativo en La Pampa y de otros controles realizados en la ciudad.

Prudencio explicó que los interesados en adoptar deben presentar fotocopia de carnet de identidad, factura de luz o agua, croquis de domicilio y asumir el compromiso de cuidado responsable con el animal. “Queremos que cada mascota encuentre un hogar donde reciba cariño, alimentación y atención veterinaria. Adoptar es un acto de amor y de responsabilidad”, expresó Prudencio.

Asimismo, se refirió al operativo realizado en el mercado La Pampa y zonas aledañas. Destacó que, junto a la Intendencia, continuarán controlando para evitar la venta de animales en vía pública y lamentó que cuatro perros de raza pinscher rescatados la semana pasada hayan perdido la vida por parvovirus. Anunció que los controles continuarán en los próximos días.