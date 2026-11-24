La Gobernación de Cochabamba y 28 alcaldías construirán 29 reservorios de agua para enfrentar la sequía y beneficiar a 1.860 familias. La Gobernación destinó Bs 1,2 millones a la compra de cemento y fierro, mientras que los municipios aportarán la mano de obra y los materiales complementarios. Cada tanque tendrá capacidad para almacenar 50 mil litros.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, explicó que los proyectos forman parte de la Estrategia de Prevención Hídrica para la Sequía y buscan anticiparse a los problemas de abastecimiento de agua. Señaló que los municipios también asumirán parte de los costos, pese a las limitaciones económicas que enfrentan.

La autoridad pidió al Gobierno central apoyar a las regiones afectadas por la falta de lluvias y advirtió que los efectos del fenómeno de El Niño podrían agravar la sequía el próximo año.

Alcaldías pondrán materiales y mano de obra.

El alcalde de Totora, Wilder Castellón, destacó la entrega de cemento y fierro y confirmó que los municipios aportarán los materiales complementarios y la mano de obra para construir los tanques.

“Nos han hecho la entrega de fierro y cemento para los tanques que tienen una capacidad de almacenar 50 mil litros, es una manera de ayudar a nuestra gente”, señaló.

Los reservorios estarán destinados al almacenamiento de agua para consumo familiar y riego de cultivos agrícolas. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, las obras beneficiarán a 1.860 familias de las zonas incluidas en el proyecto.

Entre los municipios beneficiarios figuran Raqaypampa, Cliza, Vila Vila, Omereque, Santiváñez, Punata, Pocona, Totora, Villa Rivero, Bolívar, Pasorapa, Tapacarí, Tolata, Tiraque, Tarata, San Benito, Arbieto, Vacas, Gualberto Villarroel, Cocapata, Arque, Independencia, Anzaldo, Sacabamba, Pojo, Mizque, Morochata y Capinota.