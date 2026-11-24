Tres personas, entre ellas una madre y su hijo de cuatro años, vivieron ayer horas de angustia ayer al quedar atrapados de manera repentina en un turbión en el río Chimoré, cuando se disponían a pasar de un lado al otro en una canoa, cuando la crecida los sorprendió sin darles tiempo de salir del agua como otras cuatro personas. Se salvaron de milagro aferrados a un tronco por más de 40 kilómetros sin que nadie pueda rescatarlos.

Los sobrevivientes contaron que al quedar en las aguas turbulentas se aferraron al tronco y que en todo momento el niño decía que Dios los iba a salvar. A lo largo de 40 kilómetros soportaron tres remolinos y golpes de las palizadas que lastimaron sus piernas.

A medida que se alejaba se aferraron al tronco hasta que otro tronco impactó con ellos y los acercó a la orilla, donde había ramas y troncos secos, pero el agua aún era profunda. Entonces, se sujetaron como gatos hasta avanzar y ser vistos por comunarios que los ayudaron a llegar a la orilla sanos y salvos.

El alcalde de Chimoré, Melquiades Claure, informó que las personas fueron arrastradas incluso más allá del puente de ese municipio y que, durante el recorrido, no hubo posibilidades de auxiliarlas por las condiciones meteorológicas y a pesar de que el hecho fue grabado con un teléfono celular.

“Hay que tener mucha fe en Dios, solo Él nos ha salvado. Hubo otro tronco que nos había chocado y ya se nos ha empujado al rincón. Gracias a Dios, entonces, nos agarramos recién de los palos secos, había ramas ahí, era hondo. El caballerito me ayudó, él primero bajó y me dijo: pásame al bebé, lo agarró y nos trepamos ahía como gatos a las ramas secas “, contó la mujer.

Tras conocerse el rescate, desde la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) advirtieron que la fuerza del agua puede sorprender durante esta temporada y pidieron a la población evitar cruzar en momentos de crecida del caudal de los ríos.