El incremento del precio del combustible reducirá la capacidad de mantenimiento de la red vial departamental y la atención de emergencias en Cochabamba.

La secretaria departamental de Obras y Servicios, Lucelia Gómez, informó que para 2027 la Gobernación solo podrá cubrir 1.460 kilómetros de mantenimiento vial, frente a los 2.137 kilómetros programados para esta gestión.

Gómez explicó que la reducción responde al aumento del costo del combustible y a que el presupuesto destinado a esta actividad no tuvo un incremento. Detalló que, con Bs 5 millones, la Gobernación tenía previsto comprar 280.000 litros, pero ahora solo podrá adquirir 245.000, lo que representa un déficit de 35.000 litros y requiere Bs 719.600 adicionales.

La situación también afecta la atención de emergencias durante noviembre, diciembre y enero.

La secretaria señaló que la falta de combustible limita la capacidad de respuesta del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), mientras la Gobernación espera que la Asamblea Legislativa Departamental apruebe una modificación presupuestaria de Bs 1,3 millones, presentada el 12 de noviembre para atender las emergencias.

El secretario general del Sindicato del Sedcam, Javier Jaldín, manifestó su preocupación por la falta de combustible y señaló que la maquinaria podría paralizar sus actividades en los próximos días.

Asimismo, anunció que los trabajadores se sumarán a la movilización convocada para el viernes 27 de noviembre por la Central Obrera Boliviana y la Central Obrera Departamental, en rechazo al incremento de los precios del combustible.