La Policía gasificó este viernes a los maestros que protestaban en la puerta de la Dirección Departamental de Educación (DDE) en contra de la descentralización de los institutos tecnológicos y cuatro fueron detenidos, según reportes de prensa.

Entre los detenidos está el dirigente del Magisterio Urbano, Wilson Velasquez, que fue conducido a dependencias policiales. De momento, los profesors se dispersaron de la DDE.

Los educadores se concetraron desde muy temprano en la DDE, ubicada en la calle Ecuador, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba para rechazar el plan de transferir a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos.