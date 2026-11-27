La Policía gasificó este viernes la marcha de la Central Obrera Departamental (COD) y del Magisterio urbano e impidió que ingrese a la plaza 14 de Septiembre para expresar su rechazo al incremento del diésel y la descentralización de la educación en el país.

Los manifestantes partieron de la avenida Blanco Galindo y cuando ingresaban a la ciudad fueron dispersados con gases en la calle Santiváñez y Ayacucho y de inmediato los policías tomaron el control de los cuatro puntos de acceso a este lugar.

Con la gasificación, los marchistas se dispersaron hacia las vías más cercanas, pero los policía antimotines les impidieron reorganizarse.

La Policía mantenía cerrados los accesos a la plaza principal.