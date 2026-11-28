Los Tiempos recibió un nuevo reconocimiento a su labor periodística como “Mejor Periódico de Cochabamba”. El galardón fue entregado ayer por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), después de una rigurosa evaluación y la realización de 10 mil encuestas en la región metropolitana, que recogieron la opinión de la población.

La distinción se entregó en el marco de la cuarta edición del Premio a la Excelencia en Comunicación Tunari de Oro 2026, una iniciativa impulsada por el magister Juan Soto Pareja, docente de la Carrera de Comunicación, junto al decano de la Facultad de Humanidades, Gunnar Zapata Zurita, y la directora de Carrera, Rocío Zabaleta Mercado.

El reconocimiento de la UMSS fue otorgado en el marco de las Bodas de Oro de Facultad de Humanidades de la universidad y contó con el apoyo de los estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Comunicación.

El galardón reconoce el trabajo periodístico de este medio de comunicación cochabambino en la producción de contenidos informativos regionales que reflejan el desarrollo, problemas y necesidades del departamento, destacaron la jefa de Redacción, Katiuska Vásquez Parada, y el responsable administrativo, Jhony Paredes Echegaray.

Asimismo, Los Tiempos conquistó los reconocimientos a: Mejor Fotografía Periodística a Hernán Andia Quintanilla, Mejor Suplemento de Variedades (Doble Click) a Edwin Fernández Rojas y el periodista Ruddy Orellana Vargas recibió un reconocimiento especial por su trayectoria profesional.

El premio a la Excelencia en Comunicación Tunari de Oro 2026 además hizo una representación de la evolución de los medios de comunicación y entregó reconocimientos en Radio, Televisión, Prensa Escrita, Medios Digitales y aporte comunicacional.