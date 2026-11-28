El premio a la Excelencia en Comunicación “Tunari de Oro” nació como una iniciativa impulsada por el docente y magister Juan Carlos Soto Pareja en la Carrera de Comunicación Social para reconocer el trabajo de periodistas, medios y programas de Cochabambaa. Se realizó por primera vez en 2006 y 2007 y luego de una pausa se retomó en 2025 por el Bicentenario de Bolivia, con el respaldo del decano de Humanidades Gunnar Zapata y la directora de la carrera Rocío Zabaleta, y en 2026 entregó 39 reconocimientos.

La IV versión del premio “Tunari de Oro” reconoce, incentiva y promueve la excelencia en el ejercicio de la comunicación social distinguiendo a profesionales, medios de comunicación tradicionales y digitales que destaquen por la calidad, innovación, ética, responsabilidad social e impacto en sus trabajos para contribuir al fortalecimiento del periodismo y la comunicación, explicó el magister Juan Carlos Soto.

La gala de premiación contó con la participación de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Comunicación que presentaron una escenificación de la evolución de los medios de comunicación hasta llegar a la actualidad con la influencia de los medios digitales y la inteligencia artificial (IA).

El decano de la Facultad de Humanidades, Gunnar Zapata Zurita, resaltó el apoyo del rector y vicerrector, Boris Calancha y Grevy Rioja, respectivamente para llevar adelante la distinción, que incluyó la realización de 10.000 encuestas en el eje metropolitano de Cochabamba y el apoyo del alcalde de Pojo, Eduardo Toromayu Terán, que promocionó la producción e industrialización de la manzana pojeña.

Los galardonados llamaron a ejercer un periodismo libre y que proteja la democracia y los derechos humanos. Además, recalcaron la importancia de realizar un periodismo próximo a la población y a los sectores más vulnerables. Además, de generar contenidos locales de información, educación, entretenimiento, musicales, deportivos, culturales y de variedades. (Vea en el PDF todos los premios entregados).