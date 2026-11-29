La crisis por la sequía que atravesó el cono sur de Cochabamba en los últimos meses de 2026 dejó un registro de pérdidas agrícolas, afectaciones a familias rurales y daños en la producción ganadera.



Los informes presentados por los municipios, las solicitudes de asistencia y las evaluaciones reflejan cómo se agravó el problema hasta derivar en una declaratoria de emergencia departamental.



En septiembre, Omereque se declaró en desastre municipal por sequía mediante la Ley Municipal 08/2026. Su evaluación registró 17 comunidades con mayor afectación, 533 familias damnificadas, 539 hectáreas de superficie agrícola perdida y 3.090 cabezas de ganado en riesgo. También, registró 12 sistemas de agua y fuentes hídricas con disminución crítica de caudal.



Aiquile también declaró desastre municipal mediante la Ley 293. En Pasorapa, otro de los municipios afectados, los reportes reflejaron la gravedad de la situación ganadera. Un registro de cinco sindicatos de la Subcentral Seivas contabilizó 457 animales muertos, 2.313 en riesgo y 38 lagunas secas.



Hacia finales de octubre, la evaluación presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental amplió el panorama de los daños. El informe del 27 de octubre advertía que la sequía en el cono sur, la provincia Mizque y otros municipios había afectado a más de 1.300 familias, ocasionado la pérdida de más de 1.400 hectáreas agrícolas y puesto en riesgo a más de 7.200 cabezas de ganado por falta de agua y forraje.



En Pasorapa, los reportes municipales también dieron cuenta del incremento de las pérdidas ganaderas: a finales de octubre se informó de más de 2.000 animales muertos y entre 30.000 y 35.000 en riesgo. En noviembre, otro reporte elevó a 2.600 la cantidad de cabezas muertas y estimó alrededor de 1.000 familias afectadas.



Ante este panorama, el Gobierno departamental emitió el Decreto 6526, el 30 de octubre, para declarar emergencia por sequía. Posteriormente, la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la Ley 1255, que autorizó Bs 1,3 millones para atender inicialmente a siete municipios: Pasorapa, Omereque, Aiquile, Totora, Pojo, Mizque y Sacabamba.



La asistencia incluyó alquiler de cisternas, adquisición de tanques, politubos, forraje e insumos.



El 9 de noviembre, la Gobernación distribuyó ayuda a 18 municipios y suscribió convenios para obras hídricas y la construcción de 29 reservorios destinados a beneficiar a 1.860 familias.



A estas medidas se sumó una gestión ante el Gobierno nacional. El 20 de noviembre, la diputada Adriana Jiménez presentó un proyecto de ley para declarar prioridad nacional la construcción de tres represas en Pasorapa.



A la fecha, municipios como Pasorapa todavía reportan comunidades afectadas por la falta de agua, mientras que en otras zonas persisten las consecuencias.



Las pérdidas de cultivos y ganado no solo golpearon la economía de las familias. Una situación que deja pendiente, garantizar agua para las comunidades y evitar que los efectos de la sequía se extiendan aún más.