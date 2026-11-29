La carrera de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) otorgó el galardón Tunari de Oro 2026 a 39 profesionales, programas y medios de comunicación de Cochabamba.



El premio a la Excelencia en Comunicación Tunari de Oro nación como una iniciativa del docente y magister Juan Carlos Soto Pareja.



Se busca reconocer el trabajo de periodistas, medios y programas de Cochabamba. Se realizó por primera vez en 2006 y 2007 y luego de una pausa se retomó en 2025 por el Bicentenario de Bolivia, con el respaldo del decano de Humanidades, Gunnar Zapata, y la directora de la carrera, Rocío Zabaleta.



La IV versión del premio valora la excelencia en el ejercicio de la comunicación social distinguiendo a profesionales y medios de comunicación que destaquen por su calidad, innovación, ética, responsabilidad social e impacto en sus trabajos para contribuir al fortalecimiento del periodismo y la comunicación.



La gala de premiación contó con la participación de los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Comunicación que presentaron una escenificación de la evolución de los medios de comunicación hasta llegar a la actualidad con la influencia de los medios digitales.



El decano de Humanidades, Gunnar Zapata Zurita, resaltó el apoyo del rector y vicerrector, Boris Calancha y Grevy Rioja, respectivamente para llevar adelante la distinción, que incluyó la realización de 10.000 encuestas en el eje metropolitano de Cochabamba y el apoyo del alcalde de Pojo, Eduardo Toromayu.



Los galardonados llamaron a ejercer un periodismo libre y que defienda la democracia y los derechos humanos. Además, recalcaron la importancia de realizar un periodismo próximo a la gente y generar contenidos locales.

Los Tiempos



Los Tiempos recibió un reconocimiento como “Mejor Periódico de Cochabamba”. El galardón es un reconocimiento al trabajo periodístico de este medio de comunicación, destacaron la jefa de Redacción, Katiuska Vásquez, y el responsable administrativo, Jhony Paredes.



Asimismo, Los Tiempos conquistó los reconocimientos a: Mejor Fotografía Periodística a Hernán Andia Quintanilla, a Mejor Suplemento de Variedades (Doble Click) a Edwin Fernández Rojas y a la treyectoria a Ruddy Orellana .

Galardonados



Tunari de Oro 2026 entregó reconocimientos en Radio, Televisión, Prensa Escrita, Medios Digitales y aporte comunicacional.



El destacado periodista deportivo, Óscar Galdo, conquistó premios en las categorías de mejor programa deportivo en radio y televisión. El Central de Centro y el Lobo de la Noche, también, fueron merecedores de distinciones. El Mañanero y Notivisión de la Red Uno lograron galardones. Y, Unitel recibió una distinción como Mejor Noticiero Nocturno con Telepaís.



Además, fueron distinguidos Radio San Simón, La Escuelita y Surcos Folklóricos de TVU. En el área digital, destacó IN Noticas con El Avispero como Mejor Programa de Streaming.



Tunari de Oro premió a Mi Salud al Día de Radio Kancha Parlaspa y a Llajta Takiyniy como Mejor Programa en Idioma Originario de Radio Cepra. (Vea las distinciones entregadas en el QR)