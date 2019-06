Productores de soya descartan levantar medidas y Gobierno pide reunión

Los productores de soya de San Julián ratificaron que no levantarán los bloqueos que iniciaron esta madrugada para exigir un mejor precio del grano. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) tenía previsto llevar a cabo una reunión con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico y el ministro de Gobierno, Carlos Romero; sin embargo la condición era levantar las protestas, por lo que el encuentro se truncó e ingresó en un cuarto intermedio.

Esta mañana el departamento de Santa Cruz, en la carretera a Beni, amaneció bloqueada en al menos cuatro puntos: Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián y Los Troncos, rutas de Santa Cruz, por los productores que exigen a las industrias un precio justo por la tonelada de soya.

El presidente de Anapo, Marcelo Pantoja confirmó que la reunión inició; sin embargo, San Julián decidió mantener la medida. La ruta continúa obstruida y por el momento, mientras la Federación de Interculturales de San Julián se reúne, el bloqueo se mantiene, según informó uno de los dirigentes de San Julián, Héctor Calahuana.

“Vamos a esperar a ver que determinación toman los hermanos de San Julián yo creo que en una hora más (16:00) tendrán que comunicarnos para continuar la reunión con el Gobierno”, dijo a Los Tiempos.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, llamó a la calma. "Quiero llamar a la reflexión a los compañeros, sabemos que están tomando algunos silos, no es lo coherente, no es adecuado, los compañeros tienen que escuchar, no podemos agravar la situación, sabemos que hay momentos de desesperación por el precio de la soya, pero siempre hay que mantener la calma, esperemos que la mesura, prudencia, calma y madurez de los dirigentes puedan imponerse en este caso para no agravar la situación", informó en entrevista con radio Panamericana.

Informó que desde las 9:00 se instaló una mesa de negociación, con presencia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en instalaciones del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) en Santa Cruz, para encontrar una solución al conflicto.

Actualmente, las industrias aceiteras pagan la tonelada de soya a 220 dólares, mientras que los agricultores piden 300 dólares.

Anoche, en una conferencia de prensa, la Anapo se declaró en emergencia y anunció movilizaciones y la toma de las aceiteras. En su pliego petitorio exigen un seguro agrario para los medianos y pequeños productores, reactivación económica para el sector productivo, la creación de un banco de fomento, nacionalización de las industrias aceiteras, liberación de los nuevos eventos transgénicos, construcción de centros de acopio, planta procesadora de etanol de sorgo, y otros.