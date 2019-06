Productores de soya volvieron a bloquear la carretera Santa Cruz - Beni

Los productores de soya, transportistas y comerciantes volvieron a bloquear hoy la carretera Santa Cruz -Beni, exigen a las industrias oleaginosas y al Gobierno aplicar un precio justo de $us 300 por tonelada del gramo. Mientras un contingente de la Policía se trasladó hacia esa zona.

"Queremos que se nos pague $US 300 dólares la tonelada del gramo de soya, eso cubrirá todos los gastos que tenemos como productores, no es justo que nos ofrezcan migajas" informó el representante del sector, Félix Martínez a la red Bolivisión.

Los productores del municipio de San Julián, que se constituye en una zona altamente dedicada a la producción de soya, retomaron su medida de presión, a través del bloqueo de carreteras.

Tras la mesa de diálogo que se instaló este jueves, los actores involucrados en este negocio no llegaron a un acuerdo, porque las industrias oleaginosas llegaron a ofrecer hasta $US 235 la tonelada de soya, precio con el que no están de acuerdo los productores porque el precio internacional llegó hasta 347 dólares.

Está previsto que hoy vuelvan a la mesa de diálogo los productores, industriales y Gobierno, para continuar con las negociaciones.

La protesta se mantiene hace tres días, en la víspera se interrumpió el tráfico vehicular en el sector de Cuatro Cañadas, sin embargo, la policía despejó la ruta con el uso de gases lacrimógenos.