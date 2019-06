Los bancos ponen al alcance de la población sus avances tecnológicos

Con el objetivo de masificar el uso de las herramientas tecnológicas, romper las barreras, superar la falta de confianza en los medios digitales y mostrar las innovaciones que están realizando las entidades bancarias en el país como parte del proceso de transformación a lo digital, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) Cochabamba estará en Ciudad Digital Financiera con todos sus afiliados.

“Estamos comprometidos en lograr la plena inclusión financiera, que no es otra cosa que llegar con los productos y servicios financieros a toda la población, facilitando el uso y acceso a los mismos con educación financiera, con el desarrollo de tecnologías y la aplicación de buenas prácticas, que den confianza, seguridad y rapidez en las transacciones”, manifestó el presidente de Asoban Cochabamba, Carlos Quiroga.

Ciudad Digital Financiera, a realizarse desde este viernes hasta el domingo en el campo ferial de Alalay, reunirá a las entidades bancarias, cooperativas y todas las entidades intermediarias financieras de Cochabamba para promover el acceso a productos y servicios financieros, con énfasis en el uso de las nuevas tecnologías y la educación financiera.

Bajo un nuevo concepto de exposición, que reemplaza a las tradiciones ferias de créditos y servicios financieros, las entidades bancarias participaron de Ciudad Digital Financiera que se realizó en La Paz el pasado mes, ahora lo harán en Cochabamba y posteriormente en otros departamentos del país: Sucre, Tarija y Santa Cruz, a fin de acercarse a la población e incrementar el uso de las plataformas y aplicaciones digitales.

“Creemos que el camino adecuado es el generar aprendizaje y educación financiera respecto al uso de instrumentos electrónicos de pago en base a la propia experiencia, desarrollar espacios de incursión y participación del público en las ciudades y áreas rurales, desarrollar recursos tecnológicos para la inclusión e innovación digital y financiera”, agregó Quiroga.

El directivo de las entidades bancarias anticipó que, en esta feria, los bancos promoverán sus herramientas digitales a través de medios lúdicos y la experiencia directa con el uso de éstos, además mostrarán lo que tienen y lo que ya está a disposición de la población. “Hay un avance innovador y permanente en opciones de tecnologías y adaptación a la revolución digital en servicios y productos, para brindar a los usuarios soluciones y adelantos que satisfagan sus necesidades”, acotó.

Cada vez más digitales

El Banco Unión, uno de los participantes de Ciudad Digital Financiera, tiene preparado para este evento un estand en el que destaca las ventajas y beneficios de la banca digital, la información sobre sus plataformas tecnológicas Uninet Plus y Unimóvil Plus y los beneficios de estos medios de transacciones financieras en línea, entre ellos mayor seguridad y rapidez.

En su espacio lúdico, la entidad bancaria tendrá juegos interactivos a través de los cuáles los visitantes, de manera divertida, medirán sus conocimientos de cultura general en banca y finanzas.

Por otro lado, en el área informativa, tiene una zona de experiencia ambientada con tablets y pantallas touch para que el público realice consultas en tiempo real sobre las operaciones y transacciones digitales a través de las plataformas Uninet Plus y Unimóvil Plus. A los clientes que todavía no conocen el sistema de biometría facial para resguardar sus cuentas, se les otorgarán los accesos para que puedan comenzar a vivir la experiencia de banca digital.

Entre las novedades que presentará, está Unitoken, una aplicación que permite al cliente autorizar sus transacciones de la misma manera en que lo hacía con la clave que llegaba vía SMS o correo electrónico, siendo la tercera opción de la clave transaccional.

Además, los clientes podrán habilitar los pagos QR en sus dispositivos IOS y Android, una nueva opción para realizar transferencias a cuentas del mismo banco y otros de forma fácil y segura.

El Banco Bisa, también presente en la feria, presentará su nuevo servicio de transferencias denominado “Simple- Pagos Express”, que permite realizar cobros y pagos a través de la lectura de códigos QR a través de la aplicación (app) e-BISA Móvil, utilizando dispositivos como teléfonos móviles inteligentes. El código QR sustituye al envío del número de cuenta y hará que los abonos de dinero sean más cómodos y sencillos.

Por su parte, el Banco Ganadero promoverá la aplicación GanaMóvil, implementada hace cuatro años pero que va sumando funcionalidades. Desde esta aplicación, el cliente puede comunicarse con el banco vía WhatsApp, tener información sobre cómo llegar a los puntos de atención más cercanos, recibir notificaciones automáticas vía e-mail y también pagar y recibir pagos con el código QR.

Banco Prodem S.A. promocionará por su parte los instrumentos tecnológicos de pago con los que cuenta y todas sus ventajas, como Giro Relámpago (sin costo), Prodemnet para consultar los últimos movimientos en cajas de ahorro, transferencias interbancarias, giros y sus cajeros automáticos inteligentes.

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS

Según el estudio “Pulso: Perspectivas en Innovación Digital Financiera”, que realiza la empresa multinacional COBIS, el presupuesto de las instituciones financieras de Latinoamérica, destinado a la innovación digital, aumentó un 4% entre 2017 y 2018, alcanzando ahora al 20% del presupuesto total de los bancos.

Bolivia es el país que más ha aumentado sus niveles de inversión en innovación digital financiera en el último año con un crecimiento de 3%, seguido por Panamá con 1,6% y Argentina con 1,4%.

La inversión digital financiera en Bolivia creció de 8,7% a 11,7% entre 2017 y 2018, lo que le permite estar ahora en el tercer lugar del ranking de este rubro, después de Panamá, que se mantuvo en el primer lugar, y de Argentina, que ascendió del quinto al segundo puesto.

Según cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), en 2017, la población realizó más del 50% de sus transacciones financieras a través de medios electrónicos y hubo un crecimiento del 46% en las operaciones con billetera móvil.