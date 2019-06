Soyeros mantienen bloqueos, rechazan el precio ofertado

Los pequeños productores de soya y sectores sociales de las zonas productoras del grano, de los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas, determinaron la tarde de ayer continuar con el bloqueo de la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, iniciada hace seis días, hasta que las industrias aceiteras acepten pagar 300 dólares la tonelada de soya.

Los industriales plantearon subir el precio, en las reuniones que sostuvieron el viernes con los agricultores y el Gobierno en Santa Cruz, de 225 a 230 dólares la tonelada, oferta que los pequeños y medianos soyeros consideran insuficiente, tomando que la cotización internacional está entre 300 y 305 dólares.

El viernes fueron vanos los intentos de negociación, según reportaron los medios de prensa cruceños. “La reunión se inició a las nueve de la mañana; no hubo mucho avance en el tema de los precios, ya muy tarde los productores tuvieron una solicitud y los industriales no pudieron cerrar porque no se tenía un parámetro de qué estaba pasando con el mercado internacional. Se quedó en un cuarto intermedio hasta el día lunes”, informó el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja.

De acuerdo con el dirigente, pese a este cuarto intermedio en las negociaciones, los productores determinar ampliar sus medidas de presión con más puntos de bloqueo, exigiendo una solución pronta al conflicto.

Según Pantoja, la solución al tema del precio de la soya debe pasar por una negociación entre productores e industriales, pero de una forma particular. “Va a depender de cada productor o cada asociación en particular; todos tenemos necesidades diferentes, entonces a partir del día lunes se va a empezar a negociar”, sostuvo.

Los pequeños productores de San Julián se reunieron la mañana de ayer en cabildo con los sectores sociales del municipio y determinaron masificar los puntos los bloqueos con el respaldo de diferentes sectores de la población, según El Deber.

GOBIERNO

Piden negociar un “buen precio”

La ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, dijo que es un asunto entre privados (industrial y productor) y apeló a “la sensibilidad del corazón” de los industriales para que mejoren el precio de la tonelada del grano, aunque admitió que no se les puede obligar a pagar más allá de lo fijado en el mercado externo, que ha caído, según ANF.