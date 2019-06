Javier Pericón Bustos: “Con Japebu llevamos 29 años vendiendo sueños a las familias”

Javier Pericón Bustos, de cuyas primeras sílabas surge el acrónimo Japebu, es un empresario cochabambino que ha demostrado un gran espíritu emprendedor y de bien social. Su empresa cumple 29 años, casi tres décadas, adquiriendo y facilitando propiedades. En esta entrevista habla de la historia de Japebu y su trayectoria en el negocio de bienes raíces

- ¿Cómo nace Japebu?

- Empecé vendiendo autos en la playa. Después, puse mi autoventa San Silvestre. Un día, una señora me planteó, ya que vendía autos, ayudarle a vender su departamento. Yo tenía miedo, pero puse el aviso, aparecieron dos interesados, los llevé, pero, al ver el departamento, el más interesado fui yo y acabé comprándolo. Mi primera venta fue a mí mismo. Después, me dediqué a vender inmuebles. Abrimos hasta cuatro oficinas en Cochabamba, nos expandimos a La Paz y Santa Cruz. Estábamos en franco crecimiento, pero no nos fue bien, y después de cuatro años, cerré todas las sucursales y ahora estamos sólo en esta oficina (Ramón Rivero entre Antezana y Lanza).

- De todos modos, Japebu es aún la inmobiliaria más grande de Cochabamba, ¿a qué atribuye el éxito?

- Creo que a la constancia y ayuda del personal. Y mi familia. Uno de mis hijos (Javier) es mi mano derecha en la oficina, tiene 24 años y la empresa tiene 29, él creció con la empresa y es un buen vendedor.

- ¿Cómo ha visto Japebu el negocio de bienes raíces en estos 29 años?

- Este negocio es ondulante, con altas y bajas, con ciclos que duran cuatro, cinco años. Entre 1999 a 2001, las entidades bancarias se volvieron verdaderas inmobiliarias porque todos los clientes daban sus propiedades en calidad de pagos. De 2003 a la fecha, fue subiendo paulatinamente y no hubo momento en que las propiedades bajen. Eso sí, un momento complicado fue en 2010 con el gasolinazo. Si una casa valía 80 mil dólares, a los siete días costaba 160 mil. Un mes después, hubo una amenaza de corralito, todo el mundo fue a sacar dinero del banco, no hubo corralito, pero la gente demoró un año en volver a poner su dinero en el banco. Prefería comprar bienes raíces. En esa época yo vendía entre una y tres casas por día y fue cuando abrí mis oficinas en La Paz y Santa Cruz, que después cerraron.

- Y actualmente...

- Desde 2015, ha habido un movimiento relativamente estable de bienes raíces. Este año… la gente dice que estamos en crisis, pero para mí la crisis es dinero, oportunidad. Estimo que en bienes raíces ha habido cierto crecimiento, porque la gente quiere invertir, y no hay mejor inversión que en un lote, un departamento, una casa. Porque su departamento irá siempre subiendo. Desde 2003 a la fecha no ha habido baja en los precios de ningún bien inmueble

- Pero atendiendo a su teoría de los ciclos, tarde o temprano habrá una baja…

- En todo puede haber alteración, menos en el sistema inmobiliario. Es el único lugar donde uno tiene una inversión asegurada. Probablemente haya un momento de baja en que sus propiedades no le den dividendos, pero, por lo menos va a tener un techo, y tarde o temprano su propiedad volverá a subir de precio. Y si me preguntan si éste es momento de comprar o de vender, yo les respondo que es momento de comprar y de vender. La crisis es una oportunidad en todo negocio.

- ¿Y el aporte social?

- ¿Qué cree usted que vendo? Bienes inmuebles. No. Yo llevo 29 años vendiendo sueños, ilusiones, metas, aspiraciones. Cuando una persona viene acá no compra una bicicleta: compra un hogar para su familia. Yo vendo sueños.

MÚLTIPLES DISTINCIONES

Japebu recibió numerosas distinciones dentro y fuera del país. Para el propietario de la empresa, la más importante es la conferida por la Confederación Mundial de Negocios.

“Desde 2006 a la fecha, nos invitan ininterrumpidamente, pero sus actos son en distintas partes del mundo y se nos hace difícil asistir a todos”, explica.

Además, Japebu fue calificada como la empresa del año en 2006 y 2010 por Latin American Quality. “Debe ser por algo que nos reconocen”, añade.

“LA CIUDAD SE LLENA DE EDIFICIOS Y TODO SE VENDE”

- ¿Cuáles son las zonas más caras en este momento en Cochabamba?

- La Cancha. Antes era el centro o El Prado, ahora en La Cancha, el metro cuadrado fluctúa ente los 1.000 y los 3.000 dólares. Una caseta de dos por tres en El Gallo cuesta entre 40 mil y 70 mil dólares. La gente invierte porque allí hay movimiento de dinero. Lo mismo ocurre con las casas. Ya no hay diferencias entre norte y sud. En el sud podemos encontrar perfectamente casas que valen el medio millón de dólares.

- ¿Dónde están las zonas con futuro?

- Bueno, dónde va a crecer Cochabamba, ya no tiene dónde. Hacia Quillacollo ya no se nota la diferencia. Tal vez hacia Sacaba, Chiquicollo, Tiquipaya. Y un crecimiento vertical tremendo. La zona sud está llena de edificios. Y todo se está vendiendo. Ha entrado un nuevo tipo de negocio: la preventa. Los interesados compran el departamento antes de que esté construido. Dan capital a los constructores. Pero cuando ese edificio esté concluido, los departamentos van a costar mucho más.

- ¿Hay un caos en el crecimiento?

-No creo. Más bien, yo diría que Cochabamba está creciendo muy bien porque está siendo bastante regulada en la construcción. La gente en la Alcaldía tiene temor de hacer algo irregular. Hay un congestionamiento de trámites.

“FUNDAMOS UNA CÁMARA PARA REGULAR LA ACTIVIDAD”

- Usted decía que este crecimiento se refleja también en la proliferación de empresas informales de bienes raíces…

- No empresas, agentes intermediarios… gente que no está regulada, no tienen oficinas, trabajan en redes sociales, se citan en el Correo, ofrecen ventas, anticréticos, piden una seña, un adelanto, nadie garantiza al interesado que vaya a volver a ver su dinero.

- Lo que usted recomienda es que se dirijan a una empresa seria, reconocida…

- Totalmente. Así van a tener garantizado su dinero. Hemos abierto una Cámara de empresas inmobiliarias. Estamos trabajando ya más de 20 años, y en 2008 hemos conseguido la resolución. Se llama Cebirac (Cámara de Bienes Raíces Cochabamba), de la que fui su primer presidente.

- ¿Cuántos afiliados tiene actualmente esa Cámara?

- Hemos llegad a ser 18, pero activos estamos unos 10: Faros, Visión, Servial, Central Bolivia, Royal Bienes Raíces, Grupo Norte, Japebu, por supuesto, y otras. Todas estas empresas hemos tratado de regular la actividad de las empresas de bienes raíces. Nos falta una ley de Bienes Raíces, porque hasta ahora nos regimos con el Código de Comercios. Por lo pronto, las empresas afiliadas manejamos el mismo contrato de consignación, venta, alquiler, tenemos los mismos contratos de requerimiento. Queremos regular este mercado.