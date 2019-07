Plagbol: 95% de los agricultores se ha intoxicado con los plaguicidas

LA PAZ |

La Fundación Plagbol, a través de su director ejecutivo, Omar Huici, advirtió que el 95% de los agricultores en las zonas donde esta institución realizó sus estudios e intervenciones con capacitaciones, ha sufrido intoxicación como consecuencia del uso de plaguicidas.

"Hemos podido evidenciar que la mayor parte, por no decir todos, entre el 95 y 96% de los agricultores de las zonas donde hemos intervenido han manifestado que tuvieron síntomas de intoxicación aguda, que va desde el dolor de cabeza hasta el desmayo y la muerte", afirmó a ANF.

Mencionó como ejemplo de esa evidencia algunas zonas donde Plagbol realizó sus investigaciones como son: Caranavi, Guanay, Mecapaca en La Paz, Vallegrande en Santa Cruz, Río Chico en Chuquisaca y Comarapa en Cochabamba entre otros.

Por plaguicida se comprende todos los productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. En la agricultura, se utilizan herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas y rodenticidas.

"Más que identificar áreas específicas donde el uso de plaguicidas esté acentuado, así como su manejo en la actividad agrícola, se da principalmente en la agricultura de transición y pequeña, porque la mayor parte de productores, el pequeño o mediano carece o no cuenta con todos los conocimientos conceptuales ni técnicos para poder manejar estas sustancias", señaló.

Huici señaló que en algunas zonas donde se intervino se desarrollaron procesos de capacitación, no solo a nivel agrícola sino también de sensibilización.

Consultado sobre qué cultivos son los más dependientes de los plaguicidas, respondió: "En general podríamos decir que en la mayoría de los cultivos se utiliza plaguicidas, hay cultivos como el tomate se hace bastante uso de plaguicidas, por ejemplo: el repollo presenta de dos a tres aplicaciones, mientras que el tomate de 18 a 21 aplicaciones y vemos esas diferencias".

"De manera general la importación de plaguicidas ha aumentado, desde el 2004 cuando usábamos 10 millones de kilogramos y ahora estamos por las 42 mil toneladas, refiriéndome solo a insecticidas, fungicidas y herbicidas, porque ahí hubo una confusión al incluir fertilizantes y sustancias afines", indicó.

Señaló que a pesar del esfuerzo de Plagbol, la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y otras instituciones, que desarrollan procesos de capacitación en el uso y manejo correcto de plaguicidas, no es suficiente considerando la cantidad de municipios y las zonas de cultivo.

La gestión de envases vacíos de plaguicidas también es otra parte de la capacitación que ofrecen varias entidades vinculadas a la temática.

De acuerdo a un análisis de la Fundación Jubileo, basado en datos oficiales, entre 2000 y 2006, el valor de las importaciones de plaguicidas -considerando insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores del crecimiento de las plantas y desinfectantes- no pasaba de $us 81 millones; sin embargo, a partir de 2006 y durante los últimos 12 años, el valor de las importaciones de plaguicidas se triplicó hasta alcanzar a $us 2.000 millones.