IBCE: Agroindustria estará en desventaja frente al Mercosur

Las remesas desde Argentina, Brasil y España registraron caídas que causaron una disminución de 6,1 por ciento al total en el primer cuatrimestre del año con relación al mismo período de 2018, según... Ver más Bajan las remesas desde Argentina, Brasil y España en relación con 2018

A mayo 2019, el saldo de la deuda externa pública fue de 10.302 millones de dólares, y, en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), representó el 23,6 por ciento Ver más Deuda externa pública llega a $us 10,3 MM hasta mayo de 2019

El consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en Bolivia, Pedro Guevara afirmó que si Brasil no se sube al proyecto de integración del Tren Bioceánico Central, no tendrá ningún sentido "... Ver más Perú a Bolivia: si Brasil no se sube al tren bioceánico no tiene sentido semejante infraestructura