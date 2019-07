Rusia pide estabilidad política para invertir

El embajador de Rusia en Bolivia, Vladimir Sprinchan, informó ayer que su país está interesado en ejecutar millonarias inversiones en Bolivia en proyectos hidrocarburíferos, centrales hidroeléctricas, investigación nuclear y medicina, pero indicó que, para ello, es necesario que Bolivia cuente con estabilidad tras la elecciones generales.

“Cada empresa estudia la situación en el país donde quiere invertir y, si no hay estabilidad, tienen unas dudas si va a invertir o si no, por eso (necesitan) estabilidad”, dijo a tiempo de mencionar que ambos países mantienen relaciones bilaterales desde hace más de 30 años.

El cónsul honorario de Rusia en Santa Cruz, Alejandro Serrate, precisó que Rusia tiene contemplado invertir 900 millones de dólares en actividades hidrocarburíferas; 10 mil millones en la construcción de centrales hidroeléctricas; 300 millones en el Hub Viru Viru, y otros 300 millones en la construcción del centro de investigación nuclear en El Alto.

“Si no hay una estabilidad política, eso no va a atraer a las inversiones, no solamente de Rusia, sino de ningún país. Entonces lo que sí se busca en todo sentido es buscar esa estabilidad y lograr que estos proyectos, que ya están bien avanzados y que se van a emprender en los próximos años, sean una realidad para Bolivia”, dijo.

Serrate subrayó que las inversiones mencionadas dependerán de la estabilidad del país, dado que los inversores son empresas privadas que buscan hacer negocios, transmitir su “know how” (capacidades y habilidades), pero también obtener utilidades.

La inversión de 900 millones de dólares será destinada a la exploración hidrocarburífera en el área Vitacua.

Por otro lado, Sprinchan manifestó el interés de Rusia de mantener relaciones con Bolivia en el ámbito de la cooperación bilateral, por lo que extendió sus buenos deseos para la elección de los futuros gobernantes del país.