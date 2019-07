Ordenan aprehender a Achacollo por no asistir como testigo en juicio

El Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro ordenó ayer la aprehensión de la exministra Nemesia Achacollo por burlar a la justicia al no presentarse a declarar como testigo en juicio oral por uno de los casos abiertos por el Fondo Indígena.

En Oruro, uno de los casos por el Fondo Indígena ingresó a juicio oral contra Marco Aramayo (exdirector del Fondo Indígena), Valentín H., Sebastián Q., Estefanía L. y Benigno Q., por el delito de conducta antieconómica.

En el avance del juicio, Aramayo ofreció como testigo a la exautoridad para que declare por este caso, debido a que ella, en su calidad de Ministra, presidió varios años el Fondo Indígena. Dijo que hubo tres citaciones para Achacollo, pero ella no se presentó en el Tribunal de Oruro. Sin embargo, Mirko Suaznábar, abogado de la exministra, dijo que sólo una vez notificaron a su defendida —y a destiempo— para que declare como testigo; refirió que no lo hará porque no había permiso judicial.

Achacollo cumple detención domiciliaria en Montero, Santa Cruz, por un proceso que se le abrió en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de La Paz, también por el Fondo Indígena. Ella requería de un permiso judicial para trasladarse hasta Oruro. Sin embargo, el Juzgado Segundo sí emitió dicho permiso para que cumpla con la disposición judicial.