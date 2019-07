Master Motors cumple 30 años de la mano de los autos BMW

Master Motors es una empresa que comenzó como un pequeño taller ubicado en la calle Colombia y Lanza, allá por los años 80. El 5 de julio de 1989 nació oficialmente como importadora, en su sede actual de la avenida América esquina Eduardo Cava, y 30 años después es reconocido representante exclusivo para Cochabamba de los autos alemanes BMW. De hecho, vende entre 45 y 50 unidades por año.

Así lo cuenta el gerente general de la empresa, Horst Gottlieb, quien recuerda el taller Master en el que trabajaba junto con su amigo Abraham Salomón, y fue justamente con este amigo con quien más tarde fundaría la empresa convertida en SRL.

Según recuerda el gerente, en principio, él pensaba importar varias marcas de automóviles, pero como había hecho unos cursos de ingeniería técnica automotriz en Alemania y la gente se enteró de ello, pronto vinieron a buscarle todos quienes eran propietarios de autos BMW o que buscaban vehículos de esa marca. En ese contexto, además del apoyo técnico, fue también importando los vehículos alemanes.

Sin embargo, Master Motors tuvo espacio para otras marcas. De 1991 a 2001, paralelamente con los BMW, vendía Toyota, primero con Toyota Boliviana y después con Toyosa. De 2003 a 2009 vendió Peugeot. En 2009, Master Motors firmó el contrato para ser definitivamente concesionario exclusivo de BMW para Cochabamba. En 2010, llegaron arquitectos alemanes para remodelar el showroom, de acuerdo con la imagen de la marca, y desde 2011 a la fecha vendió BMW de forma exclusiva.

¿Por qué se decidió por estos autos? “Es la mejor marca Premium que existe”, explica el gerente a tiempo de recordar el eslogan de la firma alemana: “El placer de conducir”. BMW sólo fabrica vehículos para placer, para el disfrute.

Por ello, los BMW son también un lujo que se permite un ciudadano. Un Sedán de la serie 1 (el más económico) cuesta actualmente unos 40 mil dólares, y para arriba no hay límite. En el momento de hacer esta entrevista el auto más caro era el BMW 530, de 140 mil dólares. Suelen llegar también de 180 mil.

Por lo demás, los vehículos más vendidos son las vagonetas de la familia X, de la 1 a la 6, aunque se espera el 7 para el próximo mes.

Otra característica de los BMW es que son exclusivos, no hay ninguno igual a otro y no se fabrica nada que no esté vendido. Es el cliente quien escoge las características, colores, aros, tamaños de llantas, motores y accesorios de su auto, de modo que si uno hace su pedido, probablemente el vehículo le llegue en unos seis meses. BMW es el placer de conducir, repite el gerente.

Master Motors es una empresa que creció tanto que ofrece empleo a unas 25 personas, entre personal administrativo, comercial y técnico.

Tiene también un taller computarizado y de alta tecnología para atender los problemas técnicos de los autos de la marca BMW, mini y motocicletas Motorrad.

UN ESTILO DE VIDA

Una sección interesante de la empresa es la llamada Estilo de vida, en la que se ofrecen recuerdos alusivos a la marca, desde llaveros, gorras, poleras, asientos, mochilas bolsones maleteras, vasos térmicos y todos los accesorios para los apasionados de la marca.

Tener un BMW no es sólo tener un auto, es tener algo exclusivo. Por eso, hay mucha gente que quiere algo que lleve la marca, asientos, mochilas... tenemos de todo”, explica el gerente de Masters Motors, Horst Gottlieb.

El showroom también tiene un espacio para partes y accesorios de los vehículos BMW.